"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Giresun'da drone fabrikası kurulacak

19 Aralık 2019, Perşembe 17:22
Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde drone üretimi yapmak üzere bir fabrika kurulacağı bildirildi.

Bulancak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, silahlı ve silahsız drone imalatıyla savunma sanayisine yönelik üretim yapacak firmanın, tahsis edilen 5 dönümlük alanda fabrika inşaatına başladığı belirtildi. 

Proje ve inşaat ruhsatını 2. OSB Başkan Vekili sıfatıyla Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar'ın imzaladığı, fabrikanın en kısa zamanda tamamlanarak üretime başlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yakar, Milli Savunma Bakanlığının izniyle, Giresun 2. OSB'de yatırım yapan Drone Tech Savunma Sanayi AŞ'nin ülkenin savunma sanayisine katkının yanında bölge ekonomisine ve istihdamına da büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Yakar, şunları kaydetti:

"Faaliyete geçen 7 firmayla şu anki istihdamımız bin 500-2 bin civarındayken, toplamda faaliyete geçecek 29 firmamızla istihdam rakamları 5-6 binlerin üzerinde olacaktır. Yine geçtiğimiz günlerde TPM Asansör isimli firmaya yaklaşık 6 dönümlük yer tahsisi gerçekleştirdik. Bu firmamız da asansör rulmanı alanında yapacağı üretimle farklı bir sektör olarak çeşitliliğimizi artıracak."

AA

Etiketler: Giresun, drone, fabrika
Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin: ABD'nin yaptırımlarına cevap vereceğiz

    'İran'da halkın yüzde 85'i gidişattan rahatsız'

    Suriye'de terör saldırısı: 5 ölü

    FIFA dünya sıralaması açıklandı

    Google'ın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

    TÜİK: Madenlerde 812 milyon ton atık oluştu

    Mbappe, Neymar ve Messi'yi geride bıraktı

    '3 gün içinde 130 bin kişi başvurdu'

    Adalar'da 'ruam hastalığı' alarmı: "İnsanlara da bulaşabiliyor"

    Barış ve ahlâka dayalı hukuk inşa edelim

    Dünya hasret, ölüm vuslat

    Kimsiniz de kartları iptal ediyorsunuz?

    Güvenlik soruşturması oldu-bittiye getirilmesin

    İsraf yarışı

    Zafer Havaalanı için şirkete 39 milyon Euro

    AKP eleştirdiklerini yapar hâle geldi

    Endonezya’dan Çin’e tepki

    ABD'de gözler tarihi oturumda

    Doğu Türkistan rahatsızlığı sürüyor: Özil, Çin'deki PES oyunlarından çıkarılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlar, birleşin
    Genel

    AKP eleştirdiklerini yapar hâle geldi
    Genel

    Barış ve ahlâka dayalı hukuk inşa edelim
    Süleyman KÖSMENE

    Günde kaç saat uyuyalım (2)
    Faruk ÇAKIR

    İsraf yarışı
    Genel

    Kimsiniz de kartları iptal ediyorsunuz?
    Halil ELİTOK

    Mesnevî ve Risale-i Nur
    Ahmet BATTAL

    Suriye mi oluyoruz, Kuzey Kore mi?
    Abdil YILDIRIM

    Kadir Tuncay, Hastalar Risalesi ve Cuma dersleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.