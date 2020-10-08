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8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İmamoğlu'nu tehdit eden şahsa hapis cezası

08 Ekim 2020, Perşembe 13:21
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, gönderdiği e-postalarla "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılanan sanığın cezası belli oldu.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, müşteki Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat hazır bulundu. Sanık Tuna Görgünoğlu ve avukatı ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan avukat Polat, sanığın savunmalarında herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini anlatarak, kamu güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü, bu nedenle sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından hapsini talep etti.

''TEHDİT"TEN 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Görgünoğlu'nu "tehdit" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

CEZA ERTELENMEDİ

Mahkeme, yargılama sürecindeki davranışları ve pişman olduğuna dair herhangi bir beyanının bulunmaması nedeniyle tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığından sanığa verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

"HAKARET"TEN 11 BİN 640 TL PARA CEZASI

Sanığı, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan günlüğü 20 TL'den hesaplanmak üzere 582 günden 11 bin 640 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın ekonomik durumunu dikkate alarak para cezasını 24 eşit taksitle ödemesine hükmetti.

11 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Görgünoğlu'nun, 27 Mart ve 3 Nisan tarihinde müştekiye gönderdiği elektronik posta içeriklerine yer verilen iddianamede, sanığın kullandığı sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlarda, İmamoğlu'na karşı hakaret ve tehdit eylemini sürdürdüğü vurgulanmıştı.

Yapılan soruşturma kapsamında, sanık Tuna Görgünoğlu'nun, müştekiye hitaben ısrarlı ve zincirleme şekilde hakaret ve tehdit içerikli sözleri yazdığının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün raporu ve sanığın ikrarlı savunması ile tespit edildiği belirtilen iddianamede, tutuklu sanık Görgünoğlu'nun, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret" ve "imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit" suçlarından 4 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

NTV

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, tehdit, ceza
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