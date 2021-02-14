İzmir için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Hortum ve dolunun yol açtığı hasarın yaralarını sarmaya çalışan İzmir için bu kez de kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji, İzmir'de sel, su baskını ve taşkınlara karşı dikkatli olunmasını istedi. İzmir'in yanı sıra Manisa için de kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Çeşme Alaçatı'da hasar gören evlerde, onarım çalışması sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü de sürdü. 700 dönüm seranın doludan hasar gördüğü Urla'da ise onarım çalışmaları devam ediyor. Bazı üreticiler, dolunun parçaladığı sera örtülerini yağış ve zirai don tehlikesine karşı ilave naylon örtülerle tamir etmeye çalıştı.

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