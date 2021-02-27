İzmir ve İstanbul'da kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin iller bazında kademeli olarak kaldırılması planıyla ilgili yeni bilgiler elde edildi. Buna göre turuncu grupta yer alan İstanbul ve İzmir'de kısıtlamaların devam etmesi planlanıyor. Ankara ve Diyarbakır'ın da bulunduğu sarı listede ise kısmi kısıtlama uygulanacak.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin 1 Mart'tan itibaren iller bazında kademeli olarak gevşetilmesi kararına dair çalışmalar sürüyor.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre; illeri günlük ve haftalık vaka sayılarına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 gruba ayıran Sağlık Bakanlığı'nın, hazırladığı listeyi hastanelere göndermeye başladığı iddia edildi.

81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek.

Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama uygulanırken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Her hafta değişecek olan listelerde vaka sayısını düşürmeyi başaran iller sarı listeye girerek kısıtlı normalleşme ya da mavi listeye girip kontrollü normalleşmeye ulaşacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları (15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer aldığı iddia edildi. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.

Ordu birinci sırada, Giresun ikinci Trabzon ise üçüncü sırada yer alıyor. Bunu Samsun, Rize, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Aksaray, Karaman, Sakarya ve Konya takip ediyor.

İstanbul'da yasaklar bitecek mi?

Listenin ikinci kısmında yer alan turuncu grupta ise 39 il yer alıyor. Listenin en geniş yerini kapsayan bu grupta da kısıtlamaların devam etmesi planlanıyor.

Listede yer alan iller ise şöyle sıralanıyor: Burdur, Kocaeli, Balıkesir, Amasya, Ardahan, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Antalya, Bolu, Artvin, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kayseri, Kırklareli, İstanbul, Kütahya, Niğde, Zonguldak, Erzurum, Nevşehir, Muğla, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Bilecik, Hatay, Malatya, Elazığ, Çanakkale, Adana, İzmir, Çorum, Bursa, Sivas, Aydın, Yozgat, Manisa.

Kısmi kısıtlama uygulanacak iller

Listenin üçüncü grubunda bulunan sarı listede 25 il var. Bu illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.

Bu illerin listesi ise şöyle: Eskişehir, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Afyon, Denizli, Bartın, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Çankırı, Bayburt, Kastamonu, Siirt, Şanlıurfa, Ağrı, Kars, Bingöl, Diyarbakır, Uşak, Karabük, Bitlis, Van ve Mardin.

Mavi gruptaki iller

Mavi listeye girmeyi başaran iller ise kontrollü normalleşecek. Bu listeye girmeyi başaran ise 5 il bulunuyor.

Mavi listedeki iller: Iğdır, Batman, Muş, Şırnak ve Hakkari.