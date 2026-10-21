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21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Kanyonda mahsur kalan tüm İHH Gönüllüleri taburcu edildi!

21 Ekim 2026, Çarşamba 13:32
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yer alan Yazılı Kanyon'da mahsur kaldıktan sonra ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarılan İHH gönüllülerinden son iyi haber geldi. Hastanede tedavi altında olan son 5 kişinin de taburcu edilmesiyle birlikte, kanyonda mahsur kalan gönüllülerin tamamı evlerine döndü.

Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'a tatbikat amacıyla giden ve bölgede mahsur kalan 14 kişilik İHH arama kurtarma gönüllüsü grubundan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Yaşanan üzücü olayın ardından kurtarılan ve tedavisi süren son 5 kişinin de taburcu edildiği açıklandı.

Son 5 kişi de evine döndü

Yazılı Kanyon'da gerçekleştirilen arama kurtarma operasyonunun ardından Sütçüler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradaki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 5 gönüllünün tedavileri tamamlandı. Sağlık durumları normale dönen son 5 kişinin de taburcu edilmesiyle birlikte, kanyondan kurtarılan tüm gönüllüler hastaneden ayrılmış oldu.

Neler olmuştu?

Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a eğitim ve tatbikat amacıyla giden 14 kişilik İHH gönüllü grubunun 18 Ekim'de kaybolduğu ihbarı yapılmıştı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş ve İHA destekli geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştı.

Yapılan çalışmalar neticesinde grubun yeri tespit edilmiş, ancak maalesef eğitmen Sinan Yavuz'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Kanyonda mahsur kalan diğer 13 kişiden 3'ü bir süre sonra, geriye kalan 10 kişi ise ekiplerin uzun süren zorlu uğraşları sonucu sağ olarak kurtarılmıştı.

Hastaneye kaldırılan 10 kişiden 5'i ilk gün taburcu edilirken, ileri tetkik ve tedavi için Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen son 5 kişinin de bugün itibarıyla taburcu edildiği bildirildi.

AA

Etiketler: İHH, Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon, kanyonda mahsur kalan İHH Gönüllüleri
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