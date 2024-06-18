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18 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Kopartmanın cezası 387 bin 141 lira!

18 Haziran 2024, Salı 01:46
Bolu Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde yetişen endemik tür olan nilüfer çiçeğinin koparılması halinde 387 bin 141 lira cezai işlem uygulanıyor.

İlahi San'atın her mevsim yerli ve yabancı tatilciler tarafından ziyaret edilerek tefekkür edildiği parklarda yer alan göllerdeki yaratılış harikası eşsiz güzelliklerden bir tanesi olan endemik bitki türlerinden nilüferler, dikkatli nazarları tefekkür ibadetine davet edercesine çiçek açmaya başladı.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, nilüferlerin sarı, beyaz, pembe renklerdeki çiçekleri ve geniş yeşil yapraklarıyla su yüzeyindeki görüntülerini kasım ayının sonuna kadar görme imkanı buluyor.

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüferlerin çiçeklerini koparanlara Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 387 bin 141 lira ceza kesiliyor.

 

Bu arada, Gölcük ve Abant'taki nilüferlerin zarar görmemesi için bölgedeki denetimlerin sürdüğü, bu yıl şu ana kadar cezai işlem yapılmadığı öğrenildi.

 

AA

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