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22 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Marmara Denizi’nde tsunami olabilir

22 Kasım 2019, Cuma
Marmara Denizi’nde de tsunami tehlikesinin bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Ziyadin Çakır, “Japonya veya Endonezya’daki gibi bir tsunami beklentisi yok, ama ciddî zararlar verecek bir tsunami meydana gelebilir” dedi.

TÜBİTAK, Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ve Avrupa Çok Disiplinli Deniz Tabanı ve Su Kolonu Gözlemevi (EMSO) desteğiyle Marmara Denizi’nde 2,5 yıldır yürütülen Marmara Earthquake Gap Assessment and Monitoring for İstanbul (MAREGAMİ) Projesinde sona yaklaşıldı. 

Ölçüm cihazındaki veriler incelendi

Bilim adamları, araştırma için 6 ayda bir İstanbul Üniversitesine ait Yunus-S araştırma gemisiyle Marmara Denizi’ne açılarak, fay hattı üzerinde belirledikleri, derinliği yer yer 800 metre ile 1300 metre arasında değişen noktalara, çeşitli tiplerde algılayıcılara sahip ölçüm cihazlarını bırakıyor. Bilim adamları Yunus-S araştırma gemisiyle çıktıkları son seferde Silivri’nin 13,5 mil açığında yer alan fay hattı üzerindeki ölçüm cihazını denizden çıkardı. Akustik modem denize bırakıldıktan sonra ilettiği sinyali algılayan ölçüm cihazı, 1300 metre derinlikten 20 dakikada deniz yüzeyine ulaştı. Vinç yardımı ile gemiye alınan ölçüm cihazı, su ile yıkandıktan sonra üzerinde yer alan basınç ölçer, sıcaklık, oksijen ve akım ölçer sensörler bilim adamları tarafından özenle çıkarılarak içindeki verilere ulaşıldı.

“Üzerinde enerji biriktiren fay kırılacak”

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, TÜBİTAK’ın yabancı ülkelerle ikili iş birliği kapsamında Fransa Ulusal Araştırma Ajansı ile ortaklaşa yürüttükleri projenin 6 ay sonra biteceğini belirtti. Prof. Dr. Çakır, araştırma sonunda elde ettikleri verilere ilişkin şu bilgileri aktardı: “Biz bu projeyle Kuzey Anadolu fayının, Marmara Denizi içinden geçen bölümünün özelliklerini daha detaylı anlamaya çalışıyoruz. Fay hangi hızda hareket ediyor? Kilitli mi? Bir deprem üretebilecek mi? Bir deprem olursa tsunami olur mu? Bu sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Marmara’da tsunamilerin oluştuğu tarihî kaynaklardan biliniyor. Tsunamiler deniz altındaki yamaç heyelanları veya Adalar fayı dediğimiz fayın kırılmasıyla meydana gelebilir. Japonya veya Endonezya’daki gibi bir tsunami beklentisi yok ama ciddî zararlar verecek bir tsunami meydana gelebilir. Elde ettiğimiz verilerle tsunami konusunda modelleme yapabileceğiz”dedi.

AA

Etiketler: Marmara Denizi, tsunami
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