Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Dersim, Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti. Yağışların; Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın batı kesimleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

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