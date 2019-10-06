Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Erzurum, Kars ve Ağrı'da hızı saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişecek kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da öğleden sonra sağanağın etkili olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle batı ve güneybatıdan orta kuvvette esecek. Rüzgar, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde 40 ila 70 kilometre hızla etkili olacak. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Tunceli'de 10, Iğdır'da 11, Erzincan'da 12 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan ve Tunceli'de 26, Ağrı ve Kars'ta 23, Ardahan'da 22 ve Erzurum'da 21 derece olması bekleniyor. AA

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