"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

24 Kasım 2019, Pazar 11:04
Meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara'nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in batısında sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor. İşte yurt genelinde beklenen sıcaklıklar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara'nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne'nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte alınan son verilere göre yurtta hava durumu...

ANKARA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçeleri yer yer sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

İSTANBUL: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri (Çatalca ve Arnavutköy) hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

ADANA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı.

ARTVİN: 17, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 8, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 4, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece yer yer sisli ve puslu.

MALATYA: 12, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 9, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 15, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu.

Etiketler: Meteoroloji, sağanak yağış, uyarı
Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hong Kong'da seçim heyecanı

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    Eski Almanya Cumhurbaşkanı: İslam bize aittir

    ABD Kongresi: Yahudi yerleşimleri yasa dışı

    Bir dokun bin ah işit

    Kâğıt sanayiinde endişeli bekleyiş

    Obezitede Avrupa’da birinci sıradayız

    Adalet ve liyakate dikkat edilsin

    “Durmak yok, göle devam”

    “Biz de sınıfımıza girmek istiyoruz Ziya hoca!”

    İnce yarın basın toplantısı düzenleyecek

    ABB'nin 2020 bütçesi açıklandı

    Bolton ile Beyaz Saray arasında 'Twitter' gerginliği

    Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı: 10 ölü

    ABD, SDG ile çalışmaya devam edecek

    'F-35 olmazsa başka arayışlara gireriz'

    Rusya İdlib'e saldırdı: 2 ölü

    Lübnan'da ekonomik durum protesto edildi

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Seninle her yerde tartışırım

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    “Biz de sınıfımıza girmek istiyoruz Ziya hoca!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İman hizmetine ihtiyaç daha da arttı
    Dr. Cenap Özkara

    Halk TV ve Eren Erdem’e,
    Genel

    Kâğıt sanayiinde endişeli bekleyiş
    Adnan NACİR

    “Durmak yok, göle devam”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rüstem GARZANLI

    Tenkit, bir zehr-i katildir
    Genel

    Bir dokun bin ah işit
    Risale-i Nur'dan

    Allah hesabına bakan, her ne görürse ilimdir
    Faruk ÇAKIR

    Dert öğretir öğretmenim!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.