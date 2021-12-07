Muğla'da rüzgar etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ile Marmaris ilçelerinde rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'un Bitez açıklarında demirli yaklaşık 10 metrelik yelkenli tekne, dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Rüzgardan Bitez ve Kumbahçe sahilindeki işletmeler olumsuz etkilendi, dev dalgalar iş yerlerine ulaştı. Yalıçiftlik Mahallesi'nde de bir servis minibüsü çamura saplandı. Minibüsün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Marmaris'te de sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. İlçede yazın yaşanan yangınlardan sonra dağlarda kalan kül ve çamur, sağanakla denize aktı. Derelerden akan kül ve çamurlu su, İçmeler Körfezi ve Uzunyalı Plajı boyunca denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. AA

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