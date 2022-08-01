OECD raporu: Türkiye’de tarımın payı düştü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye dahil üye 38 ülkenin son 20 yılda tarıma verdiği toplam desteği ve tarımdaki gelişimini ortaya koyan bir rapor hazırladı. Verilere göre Türkiye’de 2000’de tarıma tüm destekler milli gelirin yüzde 3.8’i iken bu oran 2020’de yüzde 1.6’ya kadar geriledi.

Bu paralelde milli gelirde tarımın payı son 20 yılda yüzde 10’dan yüzde 6.2’ye düştü. Sözcü’nün haberine göre OECD ülkelerinde ise milli gelirde tarımın payı ortalama yüzde 2.9’dan 4.9’a kadar çıktı. OECD bölgesinde ortalama gıda enflasyonu temmuzda yüzde 12.59 iken Türkiye’de yüzde 93.9 oldu. Son 5 yılda gübre fiyatlarının 7 kat, tarım ilacı maliyetinin 3 kat arttığı Türkiye’de tarımsal destek ödemelerindeki artış 2 kat oldu. Haber Merkezi

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