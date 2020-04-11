Sarıyer’de cami hayır için açıldı

Sarıyer’deki Dedeman Camii İmamı Abdulsamet Çakır, “İhtiyacı olan alsın, imkânı olan ikram etsin” diyerek, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ibadete kapatılan caminin kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtı.

Sarıyer Müftülüğü’ne bağlı din grubu görevlileri, Sarıyer Kaymakamlığı ve Sarıyer Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber olarak çalışmalara devam ederken, Dedeman Camii İmamı Abdulsamet Çakır, caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu. Çakır, yüzlerce yıllık sadakataşı geleneğini bu zor günlerde tekrar canlandırmaya çalıştığını söyledi. Çakır, “Raflarda bir aileye ne lâzımsa hepsi mevcut. Yağdan çaya, şekere, pirince, temizlik malzemelerine ve çocukların seveceği gıdalara kadar hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmeye çalışıyoruz” dedi. AA

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