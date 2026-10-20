Tek adaylı Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimini AK Partili Sarıoğlu kazandı

Vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in yerine yapılan başkan vekili seçiminde YENİ Parti ile CHP aday çıkartmadı. Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçime giren AK Partili Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy alarak üçüncü turun sonunda yeni başkan vekili seçildi.

Trafik kazasında vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in yerine yapılan başkan vekili seçiminde YENİ Parti ile CHP aday çıkartmadı. Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçime giren AK Partili Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy alarak üçüncü turun sonunda yeni başkan vekili seçildi. Belediye önünde bir yurttaş, “Benim oyumu alıp da satanlara haram zehir olsun” diye tepki gösterdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos’ta yapılan seçimi CHP’li Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı. Mahkeme kararıyla bu seçimin iptal edilmesinin ardından ise 8 Eylül’deki seçimde AK Partili Dündar Ziya Gültekin, başkan vekili seçilmişti.

Gültekin, 15 Ekim günü Türkiye Belediyeler Birliği seçimine giderken geçirdiği trafik kazası sonucunda, Düzce yakınlarında can verdi. Gültekin’in yerine bugün ilçede başkan vekili seçimi yapıldı.

YENİ PARTİ İLE CHP ANLAŞMADI

Seçimden iki gün önce bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, hem kendilerinin hem de YENİ Parti’nin 9’ar üyeleri olduğunu belirterek iki tarafın da aday çıkartacağını açıklamıştı. Bugün ise seçim için belediye önüne gelen YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Sarı’nın açıklamasına tepki göstererek “Buradaki meclis üyelerinin haberi olmadan böyle bir açıklama yapmıştır. Kağıt üzerinde 9-9 gözükse de burada YENİ Parti’nin meclis üyesi sayısı daha fazladır. Belediye meclis üyelerimizle yapmış olduğumuz istişarelerde karar aldık. Bugünkü seçim meşru değildir, gayrimeşru bir seçimdir. Aritmetik sayı burada değiştirilmiştir. Meşru olmayan seçime YENİ Parti olarak bizler katılmıyoruz. Butlan yöneticisi ‘Burada 9 meclis üyemiz var’ diyorsa bugün aday çıkarsınlar, 9 oy alsınlar görelim” ifadelerini kullandı.

5 BASIN KURULUŞU ALINDI

Hem YENİ Parti’nin hem CHP’nin aday çıkarmadığı seçimde, Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Muhammed Emin Sarıoğlu, tek aday oldu. Belediye çevresinde polis, yoğun güvenlik önlemi aldı. Belediye binasına meclis üyeleri dışında kimse alınmadı. Basın kuruluşu olarak ise yalnızca ANKA Haber Ajansı, TRT Haber, Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı alındı.

24 OY ALDI

CHP’den AK Parti’ye geçen Ahmet Başbaydar, meclise başkanlık etti. İlk iki turda Sarıoğlu, 24 oy aldı. Üçte ikilik çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Bu turda da 24 oy alan Muhammed Emin Sarıoğlu, yeni başkan vekili seçildi. Teşekkür konuşması yapan Sarıoğlu, Gültekin’e rahmet diledi.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Belediye önünde bir yurttaş, “Benim oyumu alıp da satanlara haram zehir olsun” diye tepki gösterdi. (ANKA)