"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Tek adaylı Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimini AK Partili Sarıoğlu kazandı

20 Ekim 2026, Salı 13:11
Vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in yerine yapılan başkan vekili seçiminde YENİ Parti ile CHP aday çıkartmadı. Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçime giren AK Partili Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy alarak üçüncü turun sonunda yeni başkan vekili seçildi.

Trafik kazasında vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in yerine yapılan başkan vekili seçiminde YENİ Parti ile CHP aday çıkartmadı. Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçime giren AK Partili Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy alarak üçüncü turun sonunda yeni başkan vekili seçildi. Belediye önünde bir yurttaş, “Benim oyumu alıp da satanlara haram zehir olsun” diye tepki gösterdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos’ta yapılan seçimi CHP’li Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı. Mahkeme kararıyla bu seçimin iptal edilmesinin ardından ise 8 Eylül’deki seçimde AK Partili Dündar Ziya Gültekin, başkan vekili seçilmişti.

Gültekin, 15 Ekim günü Türkiye Belediyeler Birliği seçimine giderken geçirdiği trafik kazası sonucunda, Düzce yakınlarında can verdi. Gültekin’in yerine bugün ilçede başkan vekili seçimi yapıldı.

YENİ PARTİ İLE CHP ANLAŞMADI

Seçimden iki gün önce bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, hem kendilerinin hem de YENİ Parti’nin 9’ar üyeleri olduğunu belirterek iki tarafın da aday çıkartacağını açıklamıştı. Bugün ise seçim için belediye önüne gelen YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Sarı’nın açıklamasına tepki göstererek “Buradaki meclis üyelerinin haberi olmadan böyle bir açıklama yapmıştır. Kağıt üzerinde 9-9 gözükse de burada YENİ Parti’nin meclis üyesi sayısı daha fazladır. Belediye meclis üyelerimizle yapmış olduğumuz istişarelerde karar aldık. Bugünkü seçim meşru değildir, gayrimeşru bir seçimdir. Aritmetik sayı burada değiştirilmiştir. Meşru olmayan seçime YENİ Parti olarak bizler katılmıyoruz. Butlan yöneticisi ‘Burada 9 meclis üyemiz var’ diyorsa bugün aday çıkarsınlar, 9 oy alsınlar görelim” ifadelerini kullandı.

5 BASIN KURULUŞU ALINDI

Hem YENİ Parti’nin hem CHP’nin aday çıkarmadığı seçimde, Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Muhammed Emin Sarıoğlu, tek aday oldu. Belediye çevresinde polis, yoğun güvenlik önlemi aldı. Belediye binasına meclis üyeleri dışında kimse alınmadı. Basın kuruluşu olarak ise yalnızca ANKA Haber Ajansı, TRT Haber, Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı alındı.

24 OY ALDI

CHP’den AK Parti’ye geçen Ahmet Başbaydar, meclise başkanlık etti. İlk iki turda Sarıoğlu, 24 oy aldı. Üçte ikilik çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Bu turda da 24 oy alan Muhammed Emin Sarıoğlu, yeni başkan vekili seçildi. Teşekkür konuşması yapan Sarıoğlu, Gültekin’e rahmet diledi.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Belediye önünde bir yurttaş, “Benim oyumu alıp da satanlara haram zehir olsun” diye tepki gösterdi. (ANKA)

Etiketler: Üsküdar Belediyesi, başkan vekilliği seçimi, Sinem Dedetaş, Dündar Ziya Gültekin, Muhammed Emin Sarıoğlu
Okunma Sayısı: 395
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya Arasında Dev Savunma Ortaklığı!

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a Kritik Askeri Destek

    İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı İsrail tarafından 6 ay daha uzatıldı

    Ayazağa'daki çalışmalarda son durum?

    Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi - Milli Takım'ın 48. teknik direktörü oldu

    Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM'de!

    İsrailli Bakan, "Türkiye Cephesi" sorusunu cevapsız bıraktı

    Tek adaylı Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimini AK Partili Sarıoğlu kazandı

    Yemen'de katliam gibi saldırı: Husiler eğitim kampını füzelerle vurdu, 58 ölü!

    Selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

    İliç maden faciasında tutuklu sanık kalmadı!

    İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor

    Netanyahu'dan Trump'a: Bitirmemiz gereken bir iş var

    İran’dan Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat uyarısı

    ABD, Fransa'daki vatandaşlarını uyardı

    Trump: Zelenskiy’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir

    SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı görevden alındı

    Firmalar krediyle dönmeye çalışıyor

    Anlattığı dersin sınavını yapamayacak mı?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor
    Genel

    Anlattığı dersin sınavını yapamayacak mı?
    Genel

    Ulus 27’nin kapıları ihlâsla açıldı
    Genel

    Azeri vekilden 28 Şubat’ı hatırlatan sözler
    Genel

    Cumhurbaşkanı listeyi yayınlamıyorsa demek ki ucu birilerine dokunuyor
    Genel

    Netanyahu'dan Trump'a: Bitirmemiz gereken bir iş var
    Genel

    Filistin’le dayanışmaya ara verilemez
    Genel

    2027 bütçesinde faize 4 trilyon lira
    Genel

    Trump’ın yolu yol değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.