Van’ın ‘kuş cenneti’ tamamen kurudu

Van’ın Özalp ilçesinde 407 hektar alanı kaplayan ve “kuş cenneti” olarak adlandırılan Akgöl’ün kuruması sebebiyle bölgede barınan kuş türleri başka alanlara göç etmek zorunda kaldı.

İlçeye 30 kilometre mesafede yağmur ve kar sularıyla beslenen, renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü’nü andıran 9 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Akgöl, bu yıl etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi. Euronews’deki habere göre göç mevsiminin başlamasıyla her yıl onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan göl, küresel ısınma, yağışların azlığı ve hızlı buharlaşma sebebiyle kurudu.

Van’ın Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl, geçtiğimiz günlerde tamamen kurumuştu. Flamingo başta olmak üzere birçok kuşun uğrak yeri olan göl, yağışların azalması ve beslendiği su kaynaklarının mevsimsel kuraklık sebebiyle kesilmesi üzerine çorak bir alana dönüştü.