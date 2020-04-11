Yasağa drone denetimi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydan, cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Konya’da polislerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerin ise boş olduğu, şehir sakinlerinin yasağa uygun davrandığı gözlendi. Mersin’de de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilân edilen sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığı dronla kontrol edildi. Karadan yapılan denetimlerde de cadde ve sokaklarda anons yapan ekipler, vatandaşları uyardı. AA

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