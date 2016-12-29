"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Hüzne düşmüş bir hastaya

Ali Rıza AYDIN
29 Aralık 2016, Perşembe
Değerli kardeşim!

“Moral, tedavinin yarısıdır” diyor tıp uzmanları. Öyle olunca, hiçbir zaman ümidini aşındırma. Moralini daima yüksek tut. Allah’ın izniyle, önünde Allah’ın izniyle koskocaman bir ömür, saadete ereceğin yıllar var. Herkese yeten dünya, sana mı dar gelecek? Herkesin sıkıntısı biter de, senin sıkıntıların mı son bulmayacak?

Ümitsizlik Müslüman’a yakışmaz.

Hiçbir zaman, “Ne kadar büyük derdim var” deme. Tevekkül et ve “Ne kadar büyük Allah’ım var” de.

Her şey O’nun tasarruf elinde olduğu gibi, dertler, sıkıntılar; hastalıklar ve musîbetler de O’nun tasarrufunda. Takdir edilen ne ise, biz onunla muhatap oluyor, onu yaşıyoruz.

Kardeşim, Cenâb-ı Hakk’ın Rezzak ismi açlığı gerektirdiği gibi; Şâfî ismi de hastalığı iktiza ediyor.1 Tâ ki, biri rızık, biri de şifa versin.

Aklı başında olan her mü’min, şu dünyaya imtihan olmak, sonucu Cennet olacak bir mükâfatı kazanmak için gönderildiğini bilir; yaşananları ise bu imtihanı kazanmamızda ya da kaybetmemizde rol oynayan aktörler olarak görür.

Madem öyle; çekmiş olduğun zahmetler, maruz kaldığın hastalıklar da senin bir imtihanındır.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Hastalar Risalesi adındaki eserinden birkaç paragraf nakledeceğim. Bu sözleri dikkatle dinle. 

Orada şöyle deniyor:

“Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, bir nevi dermandır. Çünkü ömür sermayesi, gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük bir kârla meyvedâr ediyor.

“İnsan, bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür sürmek gelmemiştir.

“Eğer hastalık olmazsa; sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur.

“Ey lüzumsuz merak eden hasta! Hastalığın suretine (görünen yüzüne) bakıp “Ah!” eyleme; mânâsına bakıp “Oh!” de. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, Hâlık-ı Rahîm en sevdiği kullarına (peygamberler başta olmak üzere evliya, asfiya ve gönül dostları gibi sevdiklerine) hastalık vermezdi.

“Maddî musîbetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür.”

Kardeşim! İnşaallah, çektiğin zahmet ve yaşadığın hastalık görevini yapıp gidecek. Sen, sabret; Veren’e de, hamd et.

Maddî tedbirlere müraat açısından, tedavi olmaya da devam et.

Gönlündeki hüzne gelince:

Şu kâinatta, şu dünyada; dünya üzerinde, “Her şey ya hakikaten güzeldir, ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibarıyla güzeldir.”2

Bu itibarla, yaşadığın olumsuzluklardan dolayı strese girip, kendini hırpalama, üzme. Çünkü yarının ne getireceğini bilemeyiz ki. Belki böylesi senin hakkında daha hayırlı olmuş ve yarınki gün için, daha güzel sonuçların kapısı aralanmıştır. O bakımdan, itidalli ol; bekle, gör.

İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, 

“Mevlâ görelim neyler /

 Neylerse güzel eyler” 

de, sırtındaki yükü yere bırak.

Rabbim hastalıklarına, hakkında hayırlı olacak şifalar versin; gönlündeki hüznü de huzura, sükûna, saadete tebdil eylesin.

Üzülme! Madem O var, her şey var.

Okunma Sayısı: 871
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrik kesintileri siber saldırı kaynaklı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Türkiye huzuru kaybetti

    İhraç edilen hakim ve savcıların itirazına ilişkin karar açıklandı

    Boğaz köprülerine yüzde 48 zam!

    Yine intihar saldırısı yine masumlar: Irak yine kan gölüne döndü!

    Genelkurmay'dan önemli açıklama: IŞİD'in kritik ismi öldürüldü

    Liderlerden yılbaşı mesajları

    Afrika'dan Avrupa'ya açılan yaratılış harikası pencere...

    Rusya ateşkes listesini yayınladı: İşte ateşkese katılan grupların listesi

    Bakan Arslan açıkladı: Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü

    Tevfik İleri rahmetle yad ediliyor

    Obama, gizli Müslüman mı?

    2017'nin ilk haftasına dikkat!

    Trump'tan Putin'e övgü

    Ateşkes bozulmasın

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    İstanbul'un genelinde elektrik kesintileri sürüyor

    ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

    Darbe girişimi davasında 8 kişi tahliye oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kadrolar boşalırken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son taktik: Din cephesinden vurmak
    Süleyman KÖSMENE

    Ömür dakikaları bir bir geçiyor
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimi kaybeden neyi kazanır?
    Cevher İLHAN

    Ankara, ateşkes ve barış sürecine odaklanmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ateşkes bozulmasın
    Ali FERŞADOĞLU

    Yöneticiye itaat kayıtsız-şartsız mıdır?
    Genel

    Obama, gizli Müslüman mı?
    Genel

    Tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.