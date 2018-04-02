"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yasemin Allah'ı düşünüyor

Asuman Kocaman
02 Nisan 2018, Pazartesi
Arkadaşı, Yasemin’in yanına geldi. Elinde bir yumurta vardı. Ona gösterdi.

“Yasemin” dedi. “Şu elimdeki yumurtaya bak ve ne düşündüğünü bana söyle” dedi.

Yasemin baktı, baktı. 

Sonra düşünmeye başladı. 

Allah tavuğu yarattı.

Tavuğun etinden, yumurtasından, tüyünden ve gübresinden yararlanalım diye… 

Tavuğun içine, çok severek yediğimiz, akıyla sarısıyla gide kaynağımız olan yumurta kesesini yerleştirdi.

Tavuk yem yiyor, su içiyor ve yumurtluyor.

Tavuk istemese de yumurta kesesinde yumurtalar meydana gelir.

Yumurtanın oluşması tamamlanınca tavuk yumurtlamak zorundadır.

Tavun karnında fabrikalar mı var? Bu fabrikaları çalıştıran akıllı ve uzmanlardan oluşan bir ekip mi var? 

Yasemin gözleri parlayarak arkadaşı Esma’ya;

“Bu elinde tuttuğun yumurta var ya bu yumurta… Elinde bir hazine taşıyorsun aslında.”

Yasemin devam etti:

“Öyle bir hazine ki, Allah’ın büyük Kudretini gösteriyor. Yumurtaya bakarken bu zenginliği görmemek için gözlerinin görmemesi gerekiyor.”

Şaşırma sırası Esma’daydı.

“Sahi ya… Bunu hiç böyle düşünmemiştim” dedi.

“Demek ki, insan düşününce her şey meydana çıkıyor. Tavuğun karnına yumurta fabrikası koyan yumurtanın içine civciv fabrikası yerleştiren de Büyük Allah’tır.”

Esma, “Ben… Ben başka bir şey için sana yumurtayı göstermiştim. Sen bir yumurtadan bana Allah’ı göstermiş oldun. 

Yasemin, “Bana yumurtaya bakarken düşünmemi sağladığın için teşekkür ederim canım arkadaşım” dedi ve boynuna sarıldı.

Esma hala şaşkınlık içindeydi.

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin davası satılık değildir

    'Derin endişelerimizi ifade ediyoruz'

    Su ile barışık şehir

    Dışarıda yenilen yemek hasta ediyor
    📷

    Bursa’da Bediüzzaman coşkusu

    Yüzde 50’yi geçmesi zor

    Zübeyir Gündüzalp’ın gözyaşları

    Vatandaşa zam, dağıtım şirketine indirim

    Acı haber Karabük'ten geldi

    Celtic taraftarlarından Filistin'e anlamlı destek

    Skorbordda ilginç mesaj

    Şimdi de tehdit etti!

    'İslamiyet ülkemizin bir parçası'

    Filistin'de şehit sayısı 17 oldu

    Altan için yeniden AİHM dilekçesi

    Dikkat: Yarın son gün!

    Yeniden Genel Başkan seçilen Akşener: Buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz

    ''Bir defa kendine çeki düzen ver''

    Kerim bebek Türkiye'de

    ''Yastık altında yaklaşık 200 milyar dolar var''

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir: Sadâkatte birinci
    Genel

    Yüzde 50’yi geçmesi zor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Doğruları söylemeye devam
    Faruk ÇAKIR

    Millete doğruları söylemek olur mu?
    Misbah ERATİLLA

    Zübeyir Gündüzalp’ın gözyaşları
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Acele edip kışta gelen kim?
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Katından bana yardımcı kuvvet ver’
    Genel

    Dışarıda yenilen yemek hasta ediyor
    Süleyman KÖSMENE

    Rafizîlik üzerine
    Genel

    Barla yenileniyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.