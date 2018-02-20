Gülmeyen adam

Zeki, gerçekten zeki bir çocuktu.

En azından arkadaşları öyle diyordu. Bir gün parkta annesinden izin alarak oynamaya gitti. Salıncağa bindi. Demir çubuklu labirentlere girdi. Top oynadı. Koştu, terledi. Sonra da yoruldu. Bir banka oturdu.

Yanında yaşlı bir adam bastonuna dayanmış, oyun oynayan çocukları izliyordu. Yüzü asıktı. Kaşları çatıktı.

Sonra adam, Zeki'nin bakışlarını fark edince başını çevirip biraz gülümsedi. Ama ağzını açmadı.

Halbuki gülen insan dişlerini göstermez mi? Zeki'nin bu aklına takıldı.

"Amca niye gülmüyorsun?"

"Hı?" dedi. "Anlamadım?"

"Hayır, gülümsüyorsun ama ağzını bıçak açmıyor."

"Konuşuyorum ya evlat!"

"Evet ama dişlerini göremiyorum!"

...

"Ne yapacaksın dişlerimi?"

Zeki, hemen dişlerini gösterdi.

"Baak! Ben her gün fırçalıyorum. Bembeyaz, pamuk gibi amca!"

"Demek ailen seninle ilgileniyor?"

"Hayır. Ben kendi isteğimle fırçalıyorum."

"Aferin sana."

İhtiyar biraz duraksadı ve Zeki'nin isteği üzerine gülümsedi. Üstelik dişlerini göstere göstere.

Dişleri sapsarı, kalanları da gri renge bürünmüştü. Yani çürükten geçilmiyordu.

"Amca! Sen benim yaşlarımda ihmal edince böyle çürüdü mü?"

"O zaman bizde diş fırçası nerde evlat? Fırça almak ise ateş pahası."

Zeki, "Ya misvak?" dedi. "Peygamberimiz asırlar önce diş sağlığı için misvak tavsiye etmemiş mi? Yoksa sizin bundan haberiniz yok mu?"

İhtiyar, küçük bir çocukla tartışma yaşadığını o an fark etti. Kendinden utandı. Ayağa kalktı, "Ben gidiyorum, geç kaldım" dedi.

*

Ertesi gün yine aynı saatte geldi o adam. Zeki'yi gördü. Tartıştığı çocuk oyun oynuyordu. Zeki ise adamı görünce, oyunu yarıda bırakıp hemen yanına koştu. Banka oturdu.

İhtiyar bu sefer gülümsüyordu. Üstelik dişlerini yaptırmış ve inci gibi parlıyordu.

Ve şöyle nasihatta bulundu Zeki'ye:

"Sen sen ol, asla dişlerini ihmal etme. Dişlerini ihmal eden, hayatını ihmal ediyor. Sen şu halinle Peygamberimizin küçük bir sünnetini ihya ederek, hayatını kurtarıyorsun. Aferin sana."