"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Gülmeyen adam

Asuman Kocaman
20 Şubat 2018, Salı
Zeki, gerçekten zeki bir çocuktu.

En azından arkadaşları öyle diyordu. Bir gün parkta annesinden izin alarak oynamaya gitti. Salıncağa bindi. Demir çubuklu labirentlere girdi. Top oynadı. Koştu, terledi. Sonra da yoruldu. Bir banka oturdu.

Yanında yaşlı bir adam bastonuna dayanmış, oyun oynayan çocukları izliyordu. Yüzü asıktı. Kaşları çatıktı. 

Sonra adam, Zeki'nin bakışlarını fark edince başını çevirip biraz gülümsedi. Ama ağzını açmadı. 

Halbuki gülen insan dişlerini göstermez mi? Zeki'nin bu aklına takıldı. 

"Amca niye gülmüyorsun?"

"Hı?" dedi. "Anlamadım?"

"Hayır, gülümsüyorsun ama ağzını bıçak açmıyor."

"Konuşuyorum ya evlat!"

"Evet ama dişlerini göremiyorum!"

...

"Ne yapacaksın dişlerimi?"

Zeki, hemen dişlerini gösterdi.

"Baak! Ben her gün fırçalıyorum. Bembeyaz, pamuk gibi amca!"

"Demek ailen seninle ilgileniyor?"

"Hayır. Ben kendi isteğimle fırçalıyorum."

"Aferin sana."

İhtiyar biraz duraksadı ve Zeki'nin isteği üzerine gülümsedi. Üstelik dişlerini göstere göstere.

Dişleri sapsarı, kalanları da gri renge bürünmüştü. Yani çürükten geçilmiyordu. 

"Amca! Sen  benim yaşlarımda ihmal edince böyle çürüdü mü?"

"O zaman bizde diş fırçası nerde evlat? Fırça almak ise ateş pahası."

Zeki, "Ya misvak?" dedi. "Peygamberimiz asırlar önce diş sağlığı için misvak tavsiye etmemiş mi? Yoksa sizin bundan haberiniz yok mu?"

İhtiyar, küçük bir çocukla tartışma yaşadığını o an fark etti. Kendinden utandı. Ayağa kalktı, "Ben gidiyorum, geç kaldım" dedi.

*

Ertesi gün yine aynı saatte geldi o adam. Zeki'yi gördü. Tartıştığı çocuk oyun oynuyordu. Zeki ise adamı görünce, oyunu yarıda bırakıp hemen yanına koştu. Banka oturdu.

İhtiyar bu sefer gülümsüyordu. Üstelik dişlerini yaptırmış ve inci gibi parlıyordu.

Ve şöyle nasihatta bulundu Zeki'ye:

"Sen sen ol, asla dişlerini ihmal etme. Dişlerini ihmal eden, hayatını ihmal ediyor. Sen şu halinle Peygamberimizin küçük bir sünnetini ihya ederek, hayatını kurtarıyorsun. Aferin sana."

Okunma Sayısı: 1334
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.