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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

“Borç alan emir alıyor”sa…

Cevher İLHAN
19 Haziran 2018, Salı
Her fırsatta “Türkiye’nin IMF’ye olan borcunu ödediğini” belirten Cumhurbaşkanı, “borç alan, emir alır” diye konuşuyor.

Oysa AKP iktidarında IMF’ye en son on milyar dolarlık borcun ödenmesine karşı, 55 milyar dolar cari açığın verildiği, işsizliğin yüzde 20, enflasyonun yüzde 30 olduğu, yatırım ve üretimden yoksun, ihracatın düşüp ithalatın arttığı “ithal ikamesi”ne dayanan Türkiye’nin dış borcu kat kat katlanmış.

En son Cumhurbaşkanı’nın üç gün süren İngiltere ziyareti ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek’in gidip faizleri yükseltme kararıyla döndüğü Londra temaslarının da uluslararası finans kuruluşlarında borç – kredi alınması için olduğu ortada. 

Ekonomistler, dış borç alarmı veren Türkiye’nin brüt dış borç stokunun, yılın ikinci çeyreğinde 20 milyar dolardan fazla artarak, 2003 yılından bu yana ilk kez milli gelirin yarısını da aşıp yüzde 51.8 düzeyine tırmandığını belirtiyorlar. 

Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre, AKP’nin iktidara gediği 2002’de 129.6 milyar dolar olan toplam dış borç Haziran sonu itibarıyla 432.4 milyar dolara çıkmış. 

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yeni alacağı borçların dışında, 84 milyar 591 milyon doları faiz olmak üzere toplam 426 milyar 512 milyon dolar dış borç ödeyeceği tesbitleri yapılıyor. 

Ve bu tesbit, 129 milyar dolar dış borçtan dolayı emir alınıyorsa 512 milyar dolar dış borç için dış mihraklardan hangi emirlerin alındığı sorusunu sorduruyor. 

KISACA 

“Yanıltıcı ve sahte haber”de Türkiye birinci!

Beynelmilel kuruluşların araştırma raporlarıyla, “demokrasi endeksi”nde “kusurlu demokrasiler”in altına inip  “hibrit (melez-karma) demokrasiler”  kategorisine düşen Türkiye’nin, “düşünceyi açıklama, ifâde - basın özgürlüğü”nde 180 ülke arasında 157. sıraya gerilediği tesbit edilmişti.  

En son, Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün dezenformasyon ve yanıltıcı haber konusunda 37 ülkede yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye yüzde 49 ile en çok dezenformasyona uğrayan ülke olmuş.

Euronews’ten Sertaç Aktan’ın haberine göre, “Trump Amerikası”nda bile yüzde 31 olan dezenformasyonla yalan, yanıltıcı ve sahte haberler endeksinde en üstte yer alan Türkiye’de vatandaşların yüzde 65’i internette ve diğer araçlarla görüş bildirmekten çekiniyor. 

Ve böylece en çok Türkiye’de toplumun görüşlerini açıklamaktan endişe duyduğu ortaya çıkıyor. 

HAFTANIN SÖZÜ 

“Seçime kurban edilmesin”

“2015 seçiminde açılım süreci başlamıştı, birden gümbürtüye gitti. Arkasından bir hendek harekâtı başladı. Yani o hendekler açılırken mahallelerde emniyet müdürlerine ‘kafanı çevir’ denildi. O mücadelenin 726 şehide mal olduğunu Türkiye unuttu. Bunun olmaması gerekiyor. Esas olan önleyici tedbirlerdir. Seçime kurban edilirse terörle mücadeleden pek hayır çıkmaz.”

Meral Akşener, (İyi Parti Genel Başkanı)

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