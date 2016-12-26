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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

220 bin kişiyi tahliye ettiler!

26 Aralık 2016, Pazartesi 11:28
Filipinler'in kuzey bölgesini etkisi altına alan Nina (Nock-ten) tayfunu nedeniyle en az 4 kişi öldü, yaklaşık 220 bin kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Yetkililer, Nina tayfununda 4 kişinin öldüğünü, 220 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve güvenli bölgelere taşındığını açıkladı.

Nina'nın başkent Manila'nın nüfus yoğunluğu yüksek olan güney bölgelerine doğru ilerlediği bildirildi.

Filipinler Devlet Meteoroloji Bürosu PAGASA da Nina tayfununun, şiddetli yağmur ve saatte 130 ila 215 kilometre esen rüzgarla Manila'nın güneyindeki Batangas ve Cavite bölgelerini vurarak Güney Çin Denizi'ne doğru ilerleyeceği tahmininde bulundu.

Konuyla ilgili haber ve makaleler:

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır
 

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Dikkat çeken akademik araştırma: Deprem dindarlaştırıyor

Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Zeki Duman, deprem ve din ilişkisi üzerine araştırma yaptı.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/dikkat-ceken-akademik-arastirma-deprem-dindarlastiriyor_390549

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Çok zâhirî musibetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

MUSİBETLER BİZE NE SÖYLER?

Umumî musibetlerle ilgili “İlâhî ikaz” yorumları yapıldığında “Kullarını rahmetiyle kucaklayan değil, gazabıyla ceza veren ve bunu yaparken masumları da işin içine katan bir Allah imajı veriliyor” gerekçesiyle karşı çıkanlar, aşağıdaki satırları mutlaka okumalılar.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Felâket ve musibetlerin birer İlâhî ikaz veya gazap olduğu inancı, bütün semavî dinlerde mevcut. Kaynağı mukaddes kitaplar. Kullara düşen ise, musibetlerin bu mesajını gecikmeden okuyup, kendilerine çekidüzen vermeleri.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi'nin hazırladığı kapsamlı yazının 2. bölümünü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/dizi/musibetler-birer-ilahi-ihtar-ve-ikazdir_176259

DHA

Etiketler: filipinler, tayfun, tahliye
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