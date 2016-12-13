Fransa’da Müslümanlarla Diyalog Toplantılarının üçüncüsü, ülkede görev yapacak imamlara verilecek eğitimler konusuyla, başkent Paris’te düzenlendi.

Fransa İslâm Konseyi (CFCM) başta olmak üzere Müslüman kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin katıldığı toplantıda, ülkede görev yapacak imamlara verilecek eğitim öncelikle ele alındı. CFCM Başkanı Anouar Kbibech basına yaptığı açıklamada, “Ülkede görev yapacak imamların derecelendirilmesi ve onlara sertifika verilmesi uygulamasına geçilecek.” dedi. İmamların gönüllülük esasına göre yurttaşlık ve medeni haklarla ilgili eğitimden geçirilebileceğini kaydeden Kbibech, yine imamlar için kurallar manzumesi oluşturulması konusunu gözden geçirdiklerini ifade etti. İmamların dinî konularda vereceği vaazlarda uymaları gereken kuralların önemine dikkati çeken CFCM Başkanı, cumhuriyet yasalarına saygı, ılımlılık, hoşgörü ve açıklık gibi kriterlerin yine bu kurallar içinde yer alması gerektiğini dile getirdi.

Fransa’da 5 milyon Müslüman yaşıyor

İmamların uyması gereken kurallar manzumesi ile ilgili çalışmalarda önemli bir aşama sağladıklarını kaydeden Kbibechni imamların medeni ve sivil haklar konusundaki kurslara gitmelerini teşvik ettiklerini ve bu amaçla öncelikle üniversitelerde bu konularda açılacak kurslar için Alsace ve Lorraine’in ‘pilot bölgeler’ seçildiğini bildirdi. Kbibechni, 2017 yılı içinde ülkedeki bütün imamları derecelendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. CFCM, ülkedeki 2 bin 500 cami ve mescidi temsil ediyor. Fransa’da çoğu Kuzey Afrika kökenli yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşıyor. Fransa, Avrupa’da en fazla Müslümanın yaşadığı ülke durumunda bulunuyor.

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Amerika’da İslam'ın geleceği için iyimserim

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/amerika-da-islam-in-gelecegi-icin-iyimserim_390333

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

İslâmiyet, en büyük insaniyettir

İnsaniyet bir derece tecellî etti. Beşaret veriyor ki: Asıl insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet, sema-i müstakbelde ve Asya’nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev-efşan olacaktır.

Risale-i Nur'dan ilgili bölümün devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/islamiyet-en-buyuk-insaniyettir_319635

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din_374381

Bediüzzaman ve Anarşi

http://www.sorularlasaidnursi.com/bediuzzaman-ve-anarsi/

Almanya'da Kur'an konuşuldu: İslamofobiye karşı gerçek İslam anlatılmalı

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/almanya-da-kur-an-konusuldu-islamofobiye-karsi-gercek-islam-anlatilmali_389459

Müslümanlara karşı çok ciddi önyargılar var

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlara-karsi-cok-ciddi-onyargilar-var_388543

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Bediüzzaman, doğru İslamiyeti ve İslamiyet'e layık doğruluğu layıkıyla yaşayabildiğimiz ölçüde sair dinlerin tabilerinin cemaatler halinde fevc fevc İslamiyet'e dahil olacakları müjdesini vermektedir. Risale-i Nur'un farklı bölümlerinde bu yöndeki ifadeler dikkat çekicidir.

Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'daki veciz ifadelerinden bir bölüm:

''Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan [diğer din mensuplarından] fevc fevc dahil olacaklardır.''

''Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.''

Konuyla ilgili haberleri istifadenize sunuyoruz;

İsveçli Emniyet Müdürü: İsveç'teki camiler halk için güvenilir mekanlar

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/isvecli-emniyet-muduru-isvec-teki-camiler-halk-icin-guvenilir-mekanlar_359650

Dünyaca ünlü yazar Gaarder: ''Medine vesikası'' anlayışına ihtiyacımız var

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyaca-unlu-yazar-gaarder-medine-vesikasi-anlayisina-ihtiyacimiz-var_371732

Medine Vesikası nedir?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/elif/islam-devletinin-ilk-anayasasi-medine-vesikasi_109260