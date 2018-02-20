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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Şeker hastalığı uzuv kaybına sebep oluyor

Esmanur Alyakut
20 Şubat 2018, Salı
Diyabet yani şeker hastalığı, vücudumuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır.

Diyabetli kişi, yediği besinlerden kana geçen şekeri yani glukozu kullanamaz ve kan şekeri yükselerek hiperglisemi denilen durum oluşur.

Diyabeti olmayan bir birey kan şekeri düzeyi açlık halinde 120 mg/dl, tokluk halinde (yemeğe başladıktan 2 saat sonra) 140 mg/dl‘nin üstüne çıkmaz. 

Diyabetin belirtileri nelerdir?

(Belirtilerin ortaya çıkması hastalığın ilerlediğinin göstergesidir)

Susama hissi ve sıvı alımındaki aşırı artış, çok ve sık idrara çıkma, iştah artışı diyabetin üç klasik belirtisidir. Yorgunluk ve halsizlik, sık ve aşırı acıkma, istem dışı kilo kaybetme, bulanık görme, ayaklarda hissizlik veya uyuşma, karıncalanma diğer belirtilerdir.

Diyabetin sebep olduğu hastalıklar

Kalp krizi, angina atakları, kalp yetmezliği tablosu, beyin felçi, körlük, böbrek yetmezliği, vasküler hastalıklar, sinir hasarları.

Yapılan araştırmalara göre dünyada her 20 dakikada 1 kişinin diyabete bağlı kalp krizi ve felç geçirdiğine, her 60 dakikada birinin böbrek bozukluğu nedeniyle diyalize girdiğine ve her 90 dakika bir kişide körlük görüldüğüne dikkati çekerek, hareketsiz yaşam, kalp hastalıkları, obezite, stres ve hipertansiyonun diyabete neden olduğunu ifade edilmektedir.

His ve uzuv kaybı riski

Şeker hastalarında kan şekerinin kontrol altına alınmaması halinde özellikle ayaklarda ciddi sağlık sorunları görülebildiği gibi zamanında müdahale edilmediğinde uzuv kayıplarının söz konusu olabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Diyabetik ayak şeker hastalarının yüzde 15’inde görülür. Tip2 diyabetiklerin yüzde 50’si de risk altındadır. Travma dışı nedenlerle gerçekleşen ayak-bacak kesilmelerinin yüzde 40-60’ı şeker hastalığının kötü kontrolü nedeniyledir. Diyabetik ayak, hastanın eğitimi, ayak bakımıyla temizliğine dikkat edilmesi ve iyi kan şekeri kontrolü ile önlenebilen bir komplikasyondur. İyi kan şekeri kontrolü ile uzuv kaybı riski yüzde 60 azalmaktadır.

Nasıl tedavi edilir?

Diyabette tam bir şifa yoktur. Eğer hekim, diyetisyen, hemşire, diyabet eğitimcisinden oluşan diyabet ekibinizden iyi bir destek alır ve verilen tedaviye ve önerilere uyum sağlarsanız diyabeti olmayanlar gibi aktif ve sağlıklı bir hayat sürdürebilirsiniz. Sağlıklı beslenme, egzersiz, ilaç/insülin yardımıyla kontrol altına alınabilmektedir.

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