İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

Konya Türk Tasavvuf Müziği Müdürü ve postnişini Özçakıl, "İslamofobiye karşı, kalkan olarak Mevlana ve öğretilerinin örnek verilmesi gerektiğini düşünüyorum."dedi.

Özçakıl'ın dikkat çeken önemli tesbiti Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin “Hazret-i Mevlânâ benim zamanımda gelseydi, Risâle-i Nûr’u yazardı. Ben de Hazret-i Mevlânâ zamanında gelseydim, Mesnevî’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı. Şimdi Risâle-i Nûr tarzındadır.” veciz ifadelerini hatırlattı.

Bu vesileyle hatırlanması gereken bir başka önemli düstur olarak 'Alimler Peygamberlerin varisleridirler' ulvi hakikati; ümmetin yıldızları olan Alimler, Evliyalar ve nurani bir silsile olan Müceddidlerin birbirlerine olan taltifleri, güzel sözleri noktasında da bizlere önemli bir ders niteliğinde adeta...

Hazreti Mevlana ve Üstad Bediüzzaman'ın bir nurani ayna olarak Asr-ı Saadet'i yansıttığı asrımızı daha fazla aydınlatmaları için böylesine önemli iki değere daha fazla kulak verilmesi gerekiyor.

Özçakıl'ın Hazreti Mevlana ile ilgili önemli açıklamalarının devamında eklediğimiz ''Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur'' ve ''Doğru İslamiyet'' başlıklı ve İslamofobi ile ilgili mücadelede önemli boşlukları doldurabilecek mahiyetteki derleme haber ve makaleler dikkat çekilen konunun çözümü noktasında önemli işaretler vermektedir.

Özçakıl'ın önemli açıklamaları...

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve postnişini Fahri Özçakıl, yaptığı açıklamada, Mevlana'nın yıllar öncesinden bu günlere ışık tuttuğunu belirterek, Türkiye ve dünyada yaşanan kaos ortamının, onun eserleriyle kaybolup, huzura ereceğini söyledi.

Özçakıl, dünyada, Müslümanlara karşı karalama kampanyasının yaygın olarak devam ettiğinin altını çizerek, terör olaylarının Müslümanlara mal edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Bunun için özel çaba sarfeden çeşitli grupların, dayanağı olmayan bir karalama kampanyasına devam ettiklerini vurgulayan Özçakıl, "İslamı yaşayan hiçbir Müslümanın, insanlara zulmetmek üzere çalışma içinde olması mümkün değil. Öncelikle bunu belirtmek lazım." diye konuştu.

Fahri Özçakıl, İslamofobinin dünyada yaygın bir şekilde sürdüğüne dikkati çekerek, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. İslamiyet özünde korkulacak bir din olmadığı gibi, tam manasıyla huzurla yaşanacak, insanlara doğru yolu öğreten ve tavsiye eden bir dindir. İslamofobiye karşı, kalkan olarak Mevlana ve öğretilerinin örnek verilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Mesnevi, Kuran'ın içi ve özüdür"

Mevlana'nın yansıttığı huzur duygusundan faydalanmak için onun tavsiyelerine uymak gerektiğini kaydeden Özçakıl, şunları aktardı:

"Hazreti Mevlana'nın vermiş olduğu mesajın temelinde, Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun olan bir yaşam biçimi karşımıza çıkıyor. Mevlana, 'Men bende-i Kur'anem eğer can darem/Men hak-i reh-i Muhammed Muhtarem' sözlerinde, 'Kuran'ın kulu ve kölesiyim. Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum. Söylediğim sözlerden bunun dışında bir söz söylediğimi iddia eden varsa, o sözden de sözü söyleyenden de şikayetçiyim' diyor. Burada önemli olan Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Hazreti Mevlana, 800 yıl kadar öncesinden günümüze bu mesajı göndermiş ve ışığı sadece Müslümanlara değil, bize ve tüm insanlığa yansımıştır."

"Mecalis-i Seb'a' eserlerinde, edep, ahlak ve doğru yolu tavsiye etmiştir"

Mesnevi'nin "mahzı Kuran" olduğunu sözlerine ekleyen Özçakıl, şöyle devam etti:

"Yani (Mesnevi) Kuran'ın içi ve özüdür. Mevlana, 'Mesnevi', 'Divan-ı Kebir', 'Fihi Ma Fih', 'Mektubat' ve 'Mecalis-i Seb'a' eserlerinde, edep, ahlak ve doğru yolu tavsiye etmiştir. Mesnevi Kuran'ın açıklamalarla şerh edilmiş şeklidir ve oradan hikayelerle bize pek çok mesajlar vermektedir. Hazreti Mevlana, kitaplarında verdiği bu mesajlarda, nasıl insanı kamil olunabilir ve yaşanabilir konusuna açıklık getirmektedir. 'Dinle Neyden' isimli mesajında verilen örnek, kamil bir insanı işaret etmektedir. Kamil, yani olgun insan demek, dinine bağlı, edepli, saygılı, hoşgörülü sevecen insan demektir."

"7 öğüt dünya ve ahiret için reçete"

Bu tavsiyelere uyulduğunda daha müreffeh ve nezih bir ortamda yaşamanın mümkün olacağını dile getiren Özçakıl, "Bu sene Hazreti Mevlana'nın 743. vuslat yıl dönümü, 'Birlik Vakti' temasıyla gerçekleştirilmişti. Mevlana'nın 'Birleştirmeye geldik, ayırmaya gelmedik' ifadesindeki mesajındaki gibi hareket etme gayreti içerisinde olmamız lazım çünkü Mevlana Hazretleri 7 öğüdünün birinde de hiddet ve asabiyette ölü gibi olmamızı tavsiye ediyor. 7 öğüdü tekrar incelersek, daha müreffeh yaşam biçimi içerisinde, rahat, huzurlu, barış ve kardeşlik duygularıyla yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Fahri Özçakıl, 7 öğüdün Müslümanların dünya ve ahiretini kurtarmak için çok önemli bir reçete olarak sunulduğunun altını çizdi.

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Büyük İslam Alimi Hazreti Mevlana hakkında ne demişti?

Önemli bir hakikati ihtiva eden “Hazret-i Mevlânâ benim zamanımda gelseydi, Risâle-i Nûr’u yazardı. Ben de Hazret-i Mevlânâ zamanında gelseydim, Mesnevî’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı. Şimdi Risâle-i Nûr tarzındadır.” veciz ifadeleri nasıl anlaşılmalıdır.

'Alimler Peygamberlerin varisleridirler' ulvi hakikati doğrultusunda ümmetin yıldızları olan Alimler, Evliyalar ve nurani bir silsile olan Müceddidlerin birbirlerine olan taltifleri, güzel sözleri dahi bir ders niteliğinde adeta...

Bediüzzaman'ın “Hazret-i Mevlânâ benim zamanımda gelseydi, Risâle-i Nûr’u yazardı. Ben de Hazret-i Mevlânâ zamanında gelseydim, Mesnevî’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı. Şimdi Risâle-i Nûr tarzındadır.” veciz ifadeleri öylesine şirin ve tatlı bir tarzda müceddidlik vazifesini ve asırlara göre Asr-ı Saadet'ten gelen Nurun başka başka yansıtıldığı ve ahirzamanda Risale-i Nurun öncelikli söz sahibi olarak İslam davasının nurani bir bürhanı olduğu hakikati vurgulanmıştır.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/ustad-hazreti-mevlana-hakkinda-ne-demisti_372339

Terörün yegâne çaresi Risâle-i Nur’da

Hem ehl-i siyasete hiç münasebetimiz olmadığı halde, kat’î bilsinler ki, bu memlekette, bu asırda, milleti anarşilikten, tereddî ve tedennî-i mutlakadan kurtaracak yegâne çaresi, Risâle-i Nur’un esasatıdır. Kastamonu Lâhikası, s. 99

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/terorun-yegane-caresi-risale-i-nur-da_418024

Risale-i Nur’u niçin çok okumalıyız, Risale-i Nur, neden bu asra bakan bir tefsirdir?

Risale-i Nur eserleri, muhtevası, telif ediliş tarzı, dili ve düzeni itibariyle diğer İslâmî eser ve tefsirlerden farklıdır.

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http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/risale-i-nur-u-nicin-cok-okumaliyiz_414017

Mehmet Akif: En büyük âlim odur ki; İşaratü’l-İ’caz’ı anlasın...

Mehmet Akif Ersoy'un Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi ve Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı ile ilgili değerlendirmeleri Risale-i Nur'un muhteva ve mesajının anlaşılması noktasında oldukça önem taşımaktadır.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/mehmet-akif-en-buyuk-alim-odur-ki-isaratu-l-i-caz-i-anlasin_419602

Anarşiyi önlemede Risale-i Nur örneği

Said Nursi, anarşiyi ahir zaman ile ilgili hadis ve ayetlere göre değerlendiriyor. Hadislerde geçen "Deccal" kavramını ve ayetlerde geçen "Yecüc ve Mecüc" kavramının anarşiyle bağlantısını ele alıyor.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/anarsiyi-onlemede-risale-i-nur-ornegi_418023

Ehl-i fesâd ve anarşistler

“Karşımızdaki dinsiz anarşist ve millet ve vatan düşmanlarıdır.1” Dinsizler ve anarşistler, zehirlemekten zevk alan akrep misilli ve habîs rûhludurlar. Öldürmekten ve yok etmekten menhus bir lezzet alırlar. Âciz ve çaresizdirler.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/ehl-i-fesad-ve-anarsistler_418025

Amerika’da İslam'ın geleceği için iyimserim

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/amerika-da-islam-in-gelecegi-icin-iyimserim_390333

İslâmiyet, en büyük insaniyettir

İnsaniyet bir derece tecellî etti. Beşaret veriyor ki: Asıl insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet, sema-i müstakbelde ve Asya’nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev-efşan olacaktır.

Risale-i Nur'dan ilgili bölümün devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/islamiyet-en-buyuk-insaniyettir_319635

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din_374381

Bediüzzaman ve Anarşi

Okumak için tıklayınız:

http://www.sorularlasaidnursi.com/bediuzzaman-ve-anarsi/

Almanya'da Kur'an konuşuldu: İslamofobiye karşı gerçek İslam anlatılmalı

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/almanya-da-kur-an-konusuldu-islamofobiye-karsi-gercek-islam-anlatilmali_389459

Müslümanlara karşı çok ciddi önyargılar var

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlara-karsi-cok-ciddi-onyargilar-var_388543

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Bediüzzaman, doğru İslamiyeti ve İslamiyet'e layık doğruluğu layıkıyla yaşayabildiğimiz ölçüde sair dinlerin tabilerinin cemaatler halinde fevc fevc İslamiyet'e dahil olacakları müjdesini vermektedir. Risale-i Nur'un farklı bölümlerinde bu yöndeki ifadeler dikkat çekicidir.

Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'daki veciz ifadelerinden bir bölüm:

''Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan [diğer din mensuplarından] fevc fevc dahil olacaklardır.''

''Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.''

Konuyla ilgili haberleri istifadenize sunuyoruz;

İsveçli Emniyet Müdürü: İsveç'teki camiler halk için güvenilir mekanlar

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/isvecli-emniyet-muduru-isvec-teki-camiler-halk-icin-guvenilir-mekanlar_359650

Dünyaca ünlü yazar Gaarder: ''Medine vesikası'' anlayışına ihtiyacımız var

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyaca-unlu-yazar-gaarder-medine-vesikasi-anlayisina-ihtiyacimiz-var_371732

Medine Vesikası nedir?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/elif/islam-devletinin-ilk-anayasasi-medine-vesikasi_109260