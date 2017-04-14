"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

14 Nisan 2017, Cuma 14:28
İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

Stockholm'de geçen hafta düzenlenen kamyonlu terör saldırısı sonrası ülkede ölenlerin yası tutulurken, Altyapı Bakanı Anna Johansson saldırı hakkında açıklamada bulundu.

Olayı, "korkunç ve şok eden bir terör saldırısıydı" olarak tanımlayan İsveçli bakan şöyle konuştu:

"Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz. Suç, saldırıyı yapan ve arkasındaki güçleri bağlar. Maalesef, siyasetin içinde de, dinlerin içinde de aşırıcı ve fanatik insanlar var. Ve bunlar işi terör saldırısı yapmaya kadar götürebiliyorlar. Bunlarla mücadele çerçevesinde halkı endişeye sevk etmeden güvenlik tedbirlerini artırmak önemli olduğu kadar, özgürlüklerin alanını geniş tutmak ve demokrasi, insan haklarından ödün vermemek de o kadar önemli."

İsveç halkı teröre karşı birleşti

Olayın ardından İsveç halkının inanılmaz bir dayanışma sergilediğini kaydeden Johansson, "Terör saldırısından sonra hayatını kaybedenler, yaralananlar, bunların yakınları ve olaya şahit olanlar, İsveç halkından inanılmaz destek gördü. Kurbanların yası tutuldu. Milyonlar sevgisini, desteğini açık bir şekilde göstererek teröre karşı bir bütün olduklarını gösterdi. Bu olay ve halkın gösterdiği büyük dayanışma 20 yıl sonra da hatırlanacak." dedi.

Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde cuma günü yerel saatle 15.00 civarında bir kamyon bir mağazaya girmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda 15 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan kısa süre sonra gözaltına alınan Özbek asıllı Rakhmat Akilov (39) salı günü çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etmişti.

***

Konuyla ilgili içerikler:

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698

İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-karsi-mevlana-ve-asrimizin-mevlanasi-bediuzzaman-ornek-verilmeli_422474

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

AA

Etiketler: isveç, terör saldırısı
Okunma Sayısı: 397
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    45. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Davutoğlu kürsüye çıktı, ama...

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: 'Evet' kampanyası çok zor şartlar altında yapıldı

    Akıncı Üssü iddianamesi kabul edildi

    SP'den AKP'ye çok sert 'Hayır' cevabı

    İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

    Titrenecek bir hukuk olan anne-baba hukuku ve 7 yaşındaki Sabbah Halil...

    10 aydır basın kartları verilmedi

    17 soru sordu, 17 defa 'neden' dedi: 'Evet' ya da 'hayır' oyunu ondan sonra kullanın

    Altan kardeşler, Ilıcak ve Dumanlı hakkında istenen cezalar belli oldu

    Kamu kurumlarına girmesi yasaklandı!

    ''ABD isterse savaşa gideriz''

    Rusya: ABD ile anlaştık

    16 Nisan'da bir ilk gerçekleşecek...

    Bakan Soylu canlı yayında ağladı

    Başbakan'dan 'eyalet sistemi' tepkisi

    'Vergiyi Sümerler, verginin vergisini Türkler buldu'

    Referandum öncesi saldırı planlıyorlardı

    112'ye gelen asılsız çağrılar 'pes' dedirtti

    TSK'dan açıklama geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hem suçlu, hem güçlü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanat meddahlarının bitmeyen kini
    Genel

    10 aydır basın kartları verilmedi
    Genel

    Erdoğan'dan ''eyalet sistemi'' açıklaması
    Genel

    Kamu kurumlarına girmesi yasaklandı!
    Genel

    Bahçeli'den sert ''eyalet sistemi'' tepkisi ve ''hayır'' sinyali!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı da partili tek adama bağlanıyor
    Genel

    Altan kardeşler, Ilıcak ve Dumanlı hakkında istenen cezalar belli oldu
    Mağdur Kürsüsü

    “Sadece ve sadece avukatlık yaptı”
    Genel

    Demokrasi için ''hayır''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.