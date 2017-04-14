İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

Stockholm'de geçen hafta düzenlenen kamyonlu terör saldırısı sonrası ülkede ölenlerin yası tutulurken, Altyapı Bakanı Anna Johansson saldırı hakkında açıklamada bulundu.

Olayı, "korkunç ve şok eden bir terör saldırısıydı" olarak tanımlayan İsveçli bakan şöyle konuştu:

"Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz. Suç, saldırıyı yapan ve arkasındaki güçleri bağlar. Maalesef, siyasetin içinde de, dinlerin içinde de aşırıcı ve fanatik insanlar var. Ve bunlar işi terör saldırısı yapmaya kadar götürebiliyorlar. Bunlarla mücadele çerçevesinde halkı endişeye sevk etmeden güvenlik tedbirlerini artırmak önemli olduğu kadar, özgürlüklerin alanını geniş tutmak ve demokrasi, insan haklarından ödün vermemek de o kadar önemli."

İsveç halkı teröre karşı birleşti

Olayın ardından İsveç halkının inanılmaz bir dayanışma sergilediğini kaydeden Johansson, "Terör saldırısından sonra hayatını kaybedenler, yaralananlar, bunların yakınları ve olaya şahit olanlar, İsveç halkından inanılmaz destek gördü. Kurbanların yası tutuldu. Milyonlar sevgisini, desteğini açık bir şekilde göstererek teröre karşı bir bütün olduklarını gösterdi. Bu olay ve halkın gösterdiği büyük dayanışma 20 yıl sonra da hatırlanacak." dedi.

Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde cuma günü yerel saatle 15.00 civarında bir kamyon bir mağazaya girmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda 15 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan kısa süre sonra gözaltına alınan Özbek asıllı Rakhmat Akilov (39) salı günü çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etmişti.

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