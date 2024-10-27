ABD'li öğrenciler: Savaş makinesi ABD’yi ve İsrail'e desteğini durdurun

Mayıs ayındaki eylemde 70 tutuklama ile gündeme gelen ABD’deki Şikago Sanat Enstitüsü Okulu öğrencileri İsrail’in Gazze’ye saldırılarını yeniden protesto etti.

Ders saatlerinde okul binasının dışına ‘Savaş Makinesi ABD’yi Durdurun’ yazılı bir pankart asan 200’den fazla öğrenci İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi ve ateşkes çağrısında bulundu. Ateşkes çağrısında bulundular Perşembe günü ders saatleri sırasında gerçekleşen grev, okulun sanat tarihi, eleştirel çalışmalar ve gazetecilik derslerine ev sahipliği yapan ana binasının dışında başladı. Öğrenciler ilk olarak okulun dışına ‘Savaş Makinesi ABD’yi Durdurun’ yazılı bir pankart astı. Kısmen Filistin Kurtuluşu İçin Öğrenciler hareketi tarafından organize edilen protesto sırasında bisikletli polislerin öğrencileri çevrelediği görüldü. Polisle çatışmaya girmek istemeyen protestocular, okulun önünde attıkları sloganların ardından halka açık bir parka doğru ilerledi. 200’den fazla kişinin katıldığı protestoda öğrencilerin yanı sıra öğretim görevlileri ve çalışanlar da yer aldı. Protestocular eylemde ABD’nin Gazze’deki savaşa verdiği mali desteği kınayan pankartlar taşıdılar, İsrail’e ateşkes çağrısında bulundular.

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