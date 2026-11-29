Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Küba ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık krizine dikkat çekerek ABD yönetimine yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Küba'daki hastane ziyaretlerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir mesaj yayımladı. Ülkedeki çocukların durumuna dikkat çeken Ghebreyesus, siyasi gerilimlerin sağlık sistemini felç etmemesi gerektiğini vurguladı. "Çocuklar siyasi çekişmelerin bedelini ödememeli" Kısa bir süre önce Küba'dan döndüğünü ve şahit olduğu manzara karşısında derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, X platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Küba'daki hastane koridorları, kocaman umutlar taşıyan minik ellerle dolu. Sağlık çalışanları ise ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Çocuklar, siyasi çekişmelerin bedelini asla ödememeli. Onların hatırına, ABD'ye yaptırımları kaldırması çağrısında bulunuyorum." Küba sağlık sisteminde kriz derinleşiyor 22-24 Kasım tarihleri arasında Havana'da temaslarda bulunan DSÖ Genel Direktörü, ülkedeki yaptırımlar ve yakıt ablukası sebebiyle sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğine dikkat çekti. Açıklanan verilere göre: 100 bin ameliyat ertelendi: Enerji ve ekipman eksikliği nedeniyle ülkede 12 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 100 bin cerrahi operasyon ertelendi.

Enerji ve ekipman eksikliği nedeniyle ülkede 12 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 100 bin cerrahi operasyon ertelendi. Kanser tedavileri etkilendi: Çocukluk çağı kanserlerinde hayatta kalma oranı, ilaç ve cihaz tedarikindeki aksamalar sebebiyle yüzde 85'ten yüzde 65'e geriledi.

Çocukluk çağı kanserlerinde hayatta kalma oranı, ilaç ve cihaz tedarikindeki aksamalar sebebiyle yüzde 85'ten yüzde 65'e geriledi. DSÖ'den acil fon: Krizin etkilerini hafifletmek isteyen DSÖ, Küba'nın bağışıklama programını desteklemek ve tıbbi cihazları onarmak amacıyla 2 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdığını duyurdu. AA

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