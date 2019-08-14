Camileri korumak için kalkan oldular

BEDİÜZZAMAN’IN “BİRİNCİ AVRUPA” OLARAK NİTELEDİĞİ “İNSANÎ DEĞERLERDEN YANA” AVRUPA’NIN VİCDANI MÜSLÜMANLARIN VE MABEDLERİNİN YANINDA.

NORVEÇLİLER CAMİLERİ KORUDU Norveç’te Oslo yakınındaki bir camide Müslümanları hedef alan terör saldırısı teşebbüsü sonrası Kurban Bayramı’nda Norveçliler camilerin etrafında koruma kalkanı oluşturdu ve #TheyAreUs destek hashtag’i açtı. BENZER KORUMA AMERİKA’DA DA YAŞANMIŞTI ABD’de ikiz kuleleri vuran 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında da camileri hedef alan provokasyonlara karşı çevre halkı camileri korumak için seferber olmuş ve kalkan oluşturmuştu. *** Cami saldırganı hâkim karşısında Norveç’in başşehri Oslo’da bir camiye saldırmakla suçlanan silahlı saldırgan mahkemede hâkim karşısına çıktı. 21 yaşındaki Philip Manshaus ayrıca üvey kız kardeşini öldürmekten de suçlanıyor. Mahkeme Manshaus’un dâvâsının görülmesinden önceki dört haftayı hapiste geçirmesine karar verdi. Mahkeme salonunda Manshaus’un iki gözünün de mor olduğu ve yüzünde yaralar olduğu görüldü. Savunma avukatı müvekkilinin şimdilik açıklama yapmama hakkını kullanacağını söyledi. Şüphelinin avukatı Norveç basınına Manshaus’un Mart ayında 51 kişinin ölümüne neden olan Yeni Zelanda cami saldırılarından ve 3 Ağustos’ta Teksas eyaletinin El Paso şehrinde meydana gelen saldırıdan esinlendiği şeklindeki söylentileriyse cevaplamadı.

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