“Filistinli çocuklar” manşeti rahatsız etti

New York Times’ın “Filistinli çocuklar” manşeti, ABD’deki Yahudi lobisinin önemli kuruluşlarından eski ADL yöneticisini rahatsız etti.

New York Times (NYT) gazetesinin, İsrail’in saldırılarında vefat eden Filistinli çocukları manşetine taşıması, ABD’deki Yahudi lobisinin önemli kuruluşlarından İnkâr ve İftiraya Karşı Birlik (Anti-Defamation League-ADL) eski Ulusal Direktörü Abraham Foxman’ı rahatsız etti.

NYT gazetesi, 28 Mayıs tarihli baskısındaki kapak görselini Filistinli çocuklara ayırarak, “Onlar sadece çocuktu” başlığıyla İsrail’in saldırılarında vefat eden çocuklara yer verdi. ABD’deki Yahudi lobisinin önemli kurumlarından ADL’nin eski yöneticisi Foxman ise gazetenin “İsrail ve Yahudi halkına iftira attığını” savundu ve NYT aboneliğini iptal ettiğini Twitter hesabından duyurdu.

İftira imiş!

Foxman, gazetenin manşeti için “Bugün (28 Mayıs) ön sayfasındaki İsrail ve Yahudi halkına yönelik kan iftirası yeterli.” değerlendirmesinde bulundu. 28 Mayıs tarihli baskısında, 10 ve 11’inci sayfalarını İsrail’in saldırılarında ölen Filistinli çocuklara ve bölgede yaşanan sorunlara ayıran NYT, kapağındaki Filistinli çocukların resminin altında, “Bu ayki çatışmalarda ilk raporlara göre, Gazze’de 18 yaş altı en az 67, İsrail’de ise iki kişi hayatını kaybetti. Onlar, doktor, sanatçı ve lider olmak istemişlerdi.” ifadelerine yer vermişti. New York - aa

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İsrailli diplomata ayar

Fas’ta iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), İsrail’in Fas’taki diplomatik misyon şefi David Govrin’in, Rabat yönetiminin Filistin meselesindeki tavrıyla ilgili açıklamalarını “kendisini alâkadar etmeyen işlere karışmak” olarak nitelendirdi. Govrin’in, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani’nin, 22 Mayıs’ta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye Gazze direnişinin zaferi sebebiyle tebrik mektubu göndermesini eleştirmesi PJD tarafından tepkiyle karşılandı. Partinin düzenlediği basın toplantısında konuşan PJD Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman el-Amrani, Govrin’i kendisini ilgilendirmeyen konulara karışmakla suçladı ve Faslıların “diplomatik düzeydeki bu münasebetsizliğe” karşı ortak bir duruş sergilediğini vurguladı. Partisinin, İsrail’in saldırılarına karşı Filistin direnişinin kazandığı parlak zaferden memnuniyet duyduğunu dile getiren Amrani, “Filistin meselesi ulusal bir meseledir ve Fas her zaman Filistinlilere gerekli yardımı sunmaya devam edecektir.” dedi. Rabat - aa



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“Şifa”yı yanlış yerde buldu!

ESKİ İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett’in, Hamas’ın sağlık kurumu, okul ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığı yönündeki iddialar üzerinden sivil hedeflerin vurulmasını aklamaya çalışırken Gazze’deki Şifa Hastanesi diye Pakistan’daki bir hastanenin fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Bennett, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail’in son saldırılarda Gazze’de sivilleri öldürmesine tepki gösteren ünlü model Bella Hadid, komedyen John Oliver ve Trevor Noah’ı hedef aldı. Mesajında Bennett, Hamas’ın hastaneleri, okulları ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti. İddialarını sıralayan Bennett, Gazze’deki Şifa Hastanesi’nin yerine yine aynı isimle Pakistan’ın başşehri İslamabad’da yer alan hastanenin fotoğrafını paylaştı. Yanlış fotoğrafı kullandığı ortaya çıkmasına rağmen Bennett’in Youtube hesabında 100 binden fazla kişi tarafından izlenen paylaşımını silmemesi dikkati çekti. Kudüs - aa