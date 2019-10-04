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4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Güney Kore'de Mitag tayfunu alarmı: Ölü sayısı 10'a yükseldi

04 Ekim 2019, Cuma 10:30
Güney Kore'nin güney ve doğu kesimlerini dün etkisi altına alan Mitag tayfununda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, şiddetli yağış ve güçlü rüzgarları beraberinde getiren Mitag tayfununun yol açtığı afet ve kazalarda 10 kişinin öldüğünü ve 4 kişiden de haber alınamadığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tayfunun yol açtığı ölümlerden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve halktan, felaketten etkilenen kişilere destek olmasını istedi.

Moon, hükümetin, hasarın giderilmesi için tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirdi.

Diğer yandan, bazı bölgelerde, yetkililerin ve yöre halkının tayfunun yol açtığı hasarı girmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Bin 500'den fazla kişi tahliye edilmişti

Yetkililer, dün, ülkenin güneyindeki Jeju adasında ve diğer güney bölgelerde tayfundan etkilenen yerlerde bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Bonghwa bölgesinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir gezi treni raydan çıkarken, aşırı yağışlar nedeniyle bazı caddeler ise ulaşıma kapanmıştı.

Gangneung şehrinde yaşanan selde bir ana yolun su altında kaldığını gösteren bir fotoğraf paylaşılırken, tayfun nedeniyle ülke genelinde 83 yolcu vapuru seferinin iptal edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Mitag tayfununun, hafta başında Tayvan'ın kuzeydoğusundaki kentlerde etkili olduğu güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlar nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken, resmi daireler kapatılmış, çok sayıda uçuş da iptal edilmişti.

Tayfun nedeniyle ayrıca ülkede 44 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı ancak bunlardan yüzde 82'sine yeniden elektrik verilmeye başlandığı açıklandı.

AA

Etiketler: güney kore, tayfun, fırtına
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