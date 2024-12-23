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İsrail’in saldırıları ‘İslamofobi’yi körükledi

23 Aralık 2024, Pazartesi 00:54
İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Avrupa’da “İslamofobinin artışa geçmesine” yol açtı.

İslamofobi endişelendiriyor

 

Avrupa’daki 28 ülkedeki Müslüman karşıtlığını mercek altına alan “Avrupa İslamofobi Raporu”, İsrail’in Gazze’deki katliamları sonrası Batı’daki Müslüman karşıtlığının arttığını ortaya koydu.

Türk-Alman Üniversitesinden Doç. Dr. Enes Bayraklı ile William and Mary Üniversitesinden Doç. Dr. Farid Hafez’in editörlüğünde hazırlanan “Avrupa İslamofobi Raporu 2023” düzenlenen çevrim içi basın toplantısıyla duyuruldu.

ABD ve Avrupa’da bulunan birçok enstitü ve kuruluş tarafından desteklenen raporda, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü’nün Avrupa ülkeleri tarafından tanınması, İsrail’in Gazze’deki katliamlarının Avrupa’da Müslüman karşıtlığını yükseltmesi, Batı’daki ana akım medya ve sosyal medyada Müslümanlara yönelik dezenformasyon, kurumsal ayrımcılık, Avrupa ülkelerindeki İslam ve göçmen karşıtı olaylar gibi konular ele alındı. Ayrıca raporda, Avrupa’daki aşırı sağcı partilerin İslamofobiyi siyasî kazanımlar için kullanmasının siyasî ve kurumsal ayrımcılığı artırdığına dikkati çekildi.

Müslüman karşıtlığı arttı

Avrupa İslamofobi Raporu’nun Fransa başlığını kaleme alan Liverpool Üniversitesinden Kawtar Najib, Gazze’deki katliamlarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İsrail yanlısı açıklamalarının ülkedeki Müslümanlara karşı uygulanan kurumsal ırkçılığın görünür hale gelmesine neden olduğunu belirtti.

Najib, Fransa hükümetinin başörtüsünü okullarda yasaklamasının ülkedeki Müslüman öğrenciler ve ailelerini endişelendirdiğini ifade etti. Raporun İsviçre kısmını hazırlayan araştırmacı Nadia Lahdili, ülkedeki göçmen karşıtlığının arttığını ve bunun da Müslüman karşıtlığına neden olduğunu söyledi. Lahdili, 2023 yılında İsviçre’de, 876 ırk ayrımcılığı ve 62 Müslüman karşıtı vaka da dahil olmak üzere bin 1058 İslamofobik olay kaydedildiğini ifade etti. Seçim dönemi İslâmî giyimin politikacılar tarafından istismar edilerek Müslümanların damgalandığını anlatan Lahdili, politikacıların toplumdaki kurumsal Müslüman karşıtlığını artırdığını anlattı.

Bosna Hersek’in 2023’te tarihi geçmişe dayanan kalıcı bir İslamofobi ile karşı karşıya kaldığını anlatan Saraybosna Üniversitesinden Hikmet Karcic, ülkedeki olayların Fransa ve İsviçre’de yaşanan olaylarla benzerlik gösterdiğini söyledi. Farid Hafez, raporda öne çıkan konuların başında Birleşik Arap Emirlikleri’nin kendi “düşmanlarını” karalamak ve itibar suikastı yaptırmak için belirli gruplara para verdiğinin ortaya çıkması olduğunu ve bunun Avusturya’da Müslüman karşıtlığının artmasına yol açtığını söyledi.

AA

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