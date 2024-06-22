İslamofobi endişelendiriyor

Avrupa Konseyine bağlı Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu , 2023’te Avrupa’da Müslümanlara karşı gözlemlenen çeşitli nefret ve ayrımcılık biçimlerine dair derin endişe duyulduğunu bildirdi.

2023 Ekim ayından bu yana Avrupa Konseyi ülkelerinde Müslümanların “sanık” muamelesi gördüğüne işaret edilen raporda, “Avrupa ülkelerinin Müslümanlaştığını ve bunun bir tehdit olduğunu” öne süren çeşitli söylemlerin, siyasi amaçlara alet edildiği vurgulandı. Belirgin dini simge taşıyan kişilerin bazen terörle bağdaştırıldığı aktarılan raporda, ayrıca, bazı Müslümanların kaliteli tedaviye erişim konusunda da ayrımcılığa uğradığı belirtildi. Raporda, “ECRI, Avrupa’da Müslümanlara karşı gözlemlenen çeşitli nefret ve ayrımcılık biçimleriyle ilgili derin endişesini dile getirdi” ifadesi yer aldı. AA

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