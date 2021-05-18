İsrail'in saldırılarında 212 Filistinli şehit oldu

İsrail'in katliamı günlerdir son bulmuyor. Saldırılarına devam eden İsrail güçleri Gazze Şeridi'ni bombalıyor, masum sivilleri öldürüyor. İsrail'in katliamlarında 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi şehit oldu, 1400 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail saldırılarında şehit olanların sayısının 212'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaralıların sayısı 1400'e ulaştı

Kudra, şehitler arasında 61 çocuk ve 36 kadının bulunduğunu, yaralı sayısının ise 400'ü çocuk ve 270'i kadın olmak üzere 1400'e ulaştığını ifade etti.

İsrail'in masum sivilleri evlerinde hedef almaya devam ettiğini ve aşırı güç kullandığını söyleyen Kudra, saldırılar nedeniyle on binlerce Filistinlinin evsiz kaldığını vurguladı.

Bu durumun yeni tip koronavirüs ve salgın hastalıkların yayılmasına sebep olacağını sözlerine ekledi.