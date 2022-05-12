Kremlin, NATO-Finlandiya birlikteliğini tehdit olarak algılıyor

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın NATO’ya katılmak için başvurma kararı almasını değerlendirdi.

NATO’nun genişlemesinin, bölgedeki güvenliği ve istikrarı artırmadığını savunan Peskov, "Rusya’nın, Finlandiya’nın NATO girişiyle ilgili yanıtı, NATO askeri altyapısının sınırlardaki ilerleme derecesine bağlı olacak." dedi. Gazetecilerin, Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için tehdit olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle öyledir." ifadesini kullandı. Peskov, Rusya’nın durumu analiz edeceğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi. AA

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