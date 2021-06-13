Salgını bitirmek için 10 kat daha fazla aşıya ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgınını sonlandırmak için G7 ülke liderlerinin ihtiyacı olan ülkelere vadettiğinden 10 kat daha fazla aşıya ihtiyaç olduğu uyarısında bulundu.

Açıklama DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus’tan geldi. G7 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapan İngiliz Başbakan Boris Johnson, 100 milyon dozu kendi ülkesinden, 500 milyon dozu ise ABD’den olmak üzere, G7 ülkelerinin toplamda 1 milyar doz aşı bağışlıyacağını açıklamıştı. Bu duyuruyu değerlendiren Tedros, salgını bitirmek için küresel nüfusun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini ifade etti ve “Bunu başarmak için en az 11 milyar doz aşıya ihtiyacımız” var dedi.

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