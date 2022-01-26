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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Benzin istasyonları kapanıyor

26 Ocak 2022, Çarşamba 22:41
PÜİS GENEL BAŞKAN YARDIMCISI Musa ERTAŞ: “800’E YAKIN İSTASYON KAPANDI. AY SONUNA KADAR BİN 500’E YAKIN İSTASYON DAHA KAPANABİLİR”

Akaryakıt istasyonları iflâsın eşiğinde

 

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, “Geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayı içerisinde 800’e yakın istasyonumuz kapandı. PÜİS olarak tesbitlerimiz bu. Durum böyle devam ettiği sürece, bu ay sonuna kadar da yaklaşık bin 500’e yakın istasyonumuzun kapanacağını bize gelen telefon trafiği ve müracaatlardan anlamış durumdayız” dedi.

PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, önceki gün Nevşehir’de yaptığı açıklamada, Kasım ve Aralık aylarında, dövizde yaşanan dalgalanmalar ve kar paylarının düşük düzeyde kalması sebebiyle 800 bayinin kapandığını, olumsuzluğun sürmesi halinde bu ay sonuna kadar bin 500’e yakın istasyonun kapanabileceğini söyledi. PÜİS olarak, sektörde yaşanan sorunların çözümü için hükümet nezdinde girişimlerde bulunduklarını anlatan Ertaş, şunları kaydetti:

Devlet nezdİnde hızlı trafİk

“PÜİS olarak sorunların çözümü yönünde devlet nezdinde hızlı bir trafiğimiz oldu. Bunun en büyük sebep- lerinden bir tanesi, akaryakıt sektöründeki fiyat artışları ile birlikte kâr marjlarımızın düşmesinden dolayı ciddî bir zararımız söz konusu. Gelen zamlarla beraber bizim kâr paylarımızın da arttırılması için bir dizi bu süreç var, dev-let erkânı düzeyinde. Bunun bazılarından netice aldık, ama ileriye dönük çalışmaları devlet, hepsini de üst üste bindirmeye de çalışmıyor anladığım kadarıyla. Süreç içerisinde bu sorunlarımızın çözüleceği hususunda cevaplar alıyoruz, ama biz bunda ısrarcıyız çünkü bugün yarı yarıya denilecek şekilde akaryakıt sektöründe fiyat artışı var. Akaryakıt bayilerimiz, dağıtıcı firmalardan satacağı ürünü almak için dört kişi bir araya geliyor, üç kişi bir araya gelip bir araçlık ürün alabiliyor. Artık bayilerimiz, ‘Bir arabayı göndereyim de ürünün tamamını alayım ve rafineriden getireyim’ diye bir pozisyona giremiyor. Ciddî bir manada sermaye ihtiyacı hasıl oluyor.”

AKARYAKIT BAYİLERİ ZOR GÜNLER YAŞIYOR

Döviz kurunda yaşanan ciddî dalgalanmaların vatandaşları olduğu gibi akaryakıt bayilerini de olumsuz etkilediğini belirten Ertaş, “Daha önceden hükümetimiz, özel tüketim vergisi ile dövizdeki artışla yaşanan zamları karşıladı, vatandaşa yansıtmadı. Bunun akabinde döviz kurunun yukarıya çıkmasıyla beraber tekrar hızlı bir iniş ile akaryakıt fiyatlarında da bir iniş söz konusu oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte dövizin düşmesi ile birlikte akaryakıt ürünlerinin düşmesini biz istiyoruz” dedi.

Nevşehir - anka

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