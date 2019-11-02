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2 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

ESK'den indirimli et satışı açıklaması

02 Kasım 2019, Cumartesi 13:50
Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından, fiyat düşüşünün sağlanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, 81 ilde şubesi bulunan anlaşmalı marketlerde bugüne kadar yaklaşık 90 bin ton indirimli et satışı gerçekleştirildi.

Ucuz et politikasının zararı 491 milyon lira

ESK'den edinilen bilgiye göre, 1 Kasım 2017'de 3 market zinciriyle başlayan indirimli et satışı uygulaması ikinci yılını doldurdu.

Zincir marketler aracılığıyla ekonomik et satışı kapsamında ESK tarafından bugüne kadar 90 bin ton kırmızı et satışı yapıldı.

Kurum, uygulama kapsamında 2017'de kıymanın kilogramını 29 liradan, kuşbaşının kilogramını da 31 liradan satmaya başladı. Halen Türkiye'nin 81 ilinde satış noktası bulunan belirli zinci marketleri aracılığıyla tüketicilere kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan kuşbaşı satışı devam ediyor. ESK tarafından kıyma ve kuşbaşı olarak hazırlanan ürünler yarım kiloluk map ambalajlar içinde "Et ve Süt Kurumu" markasıyla satılıyor.

İndirimli et satışı uygulamasının ardından diğer marketlerin de söz konusu ürünün fiyatlarında indirime gitmesiyle iki yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçilmiş oldu.

Etler marketlere paketlenerek veriliyor

ESK Genel Müdürü Osman Uzun, vatandaşların ekonomik ve kaliteli et tüketmesini sağlamak amacıyla bu uygulamanın başlatıldığını söyledi.

Anlaşmalı marketlere eti ESK'nin doğrudan paketleyerek verdiğini belirten Uzun, "Tüketicilere uygun fiyata ve kaliteli kırmızı et ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Uygun fiyata et satışıyla birlikte kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında önemli bir artış yaşanmaması da bizim için çok önemli." dedi.

AA

Etiketler: et fiyatları, esk, kırmızı et
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