Ucuz et politikasının zararı 491 milyon lira

Et ve Süt Kurumu (ESK) 2017 yılında 279 milyon lira kâr açıklarken, 2018’de 491 milyon lira net zarar açıkladı.

Zararın büyük kısmının ESK üzerinden 3 market zincirine sağlanan ucuz etten kaynaklandığı belirtildi. Dünya gazetesindenden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, ucuz et satan marketler para kazanırken Et ve Süt Kurumu zarar ediyor. ESK, 2017 yılında 279 milyon lira kâr açıklarken, 2018’de 491 milyon lira net zarar açıkladı. Zararın büyük kısmı ESK üzerinden 3 market zincirine sağlanan ‘ucuz et’ten kaynaklanıyor. Habere göre ESK, 2018 yılında Türkiye’deki çiftçiden sadece 1.4 milyon lira değerinde canlı hayvan ve et aldı. 2018 Faaliyet Raporu’na göre, toplam 540 bin 663 baş canlı hayvan ithalatı yapıldı. Bunun karşılığında 2 milyar 12 milyon 946 bin lira ödendi. Geçen yıl, 116 bin 760 baş kasaplık ve 210 bin baş besilik olmak üzere toplam 327 bin 556 baş canlı sığır ithalatı gerçekleştirildi. Bunun için yurtdışındaki çiftçilere yapılan ödeme 1 milyar 868 milyon 878 bin lira oldu. Aynı dönem 213 bin 97 baş kuzu ithalatı için 144 milyon 71 bin lira ödeme yapıldı.