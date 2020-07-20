İş ilânları ve istihdam yarı yarıya düştü

Koronavirüs salgını döneminde İş Kurumu’nda (İŞKUR) iş ilanı ve işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yıla göre yarı yarıya düştü.

Covid-19 kısıtlamalarının getirildiği Mart-Haziran 2020 döneminde Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) iş ilanı ve işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yıla göre yarı yarıya azaldı. İŞKUR verilerine göre, 2020’nin ilk altı ayında 751 bin 192 iş ilânı verildi, 384 bin 150 kişi işe yerleştirildi. Geçen yılın ilk altı ayında iş ilanı sayısı 1 milyon 75 bin 744 olurken, iş bulanların sayısı 688 bin 24’tü. Bu da Ocak-Haziran 2020’deki iş ilânları sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, işe girenlerin sayısının da yüzde 44 azaldığı anlamına geliyor.

Pandemi etkisi ne oldu?

Diken’de yer alan habere göre, Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vak’anın görülmesinin ardından, Haziran ayının başına dek sokağa çıkma yasağı ve birçok işyerinin kapanması dahil katı tedbirler alındı. Haziran ayında ise tedbirlerin çok büyük bir bölümü gevşetildi. Verilere göre, Mart-Haziran 2019’da iş ilânı sayısı 781 bin 447’yken, bu sayısı 2020’nin aynı döneminde 408 bin 464’e geriledi. İŞKUR aracılığıyla Mart-Haziran 2019’da işe girenlerin sayısı 519 bin 898 olurken, bu yılın aynı döneminde 213 bin 954’e kadar düştü. Buna göre, pandemi sürecinde iş ilânları sayısı, geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 47, işe girenlerin sayısı ise yüzde 58 azaldı.