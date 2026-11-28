YENİ Parti Adana Milletvekili Orhan Sümer ve İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Karaisalı ilçesinde pazar ve esnaf ziyaretinde bulundu. Ziraat mühendisliği bölümü mezunu olduğunu ancak iş bulamadığı için pazarcılık yaptığını söyleyen bir vatandaş, “Adalet istiyoruz, iş istiyoruz. Biz önce adalet istiyoruz. Ekonomi ikinci plan” dedi.

Yeni Parti Adana Milletvekili Orhan Sümer ve Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Karaisalı'da pazarcıların, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyarette vatandaşlar, geçim sıkıntısı, artan maliyetler, işsizlik ve çocuklarının eğitim giderlerini karşılamakta yaşadıkları güçlükleri anlattı.

Sümer'in geçmişle bugünü karşılaştırarak işlerinin durumunu sorduğu pazar esnafı, “Şu an hayat durmuştur. Eski tadı bulamayız. Tarım Bakanımız ne yapıyor? Unutulmuşuz biz. Çiftçi ölü şu anda” dedi. Bir başka esnaf da “Geçen senelere göre gitgide zorlaşıyor” diyerek maliyetlerin çok yüksek olduğunu belirtti.

“Üniversitenin masrafı 40 bin lira"

Emekli olmasına rağmen pazarda çalıştığını belirten bir vatandaş da Tanburoğlu ve Sümer'e, “Çocuk okutuyorum. 40 bin lira bir üniversitenin masrafı” diye konuştu.

“Biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz artık”

Artan maliyetler sebebiyle fiyatları yükselttiklerinde vatandaşların tepkisiyle karşılaştıklarını söyleyen bir pazar esnafı, Sümer'e şunları anlattı: “Adam geçen hafta 50 liraya alıyorsa bu hafta 70 diyorsun. Adam ne yaptın diyor. Biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz artık.”

Ziraat mühendisi ama pazarcı

Üniversitenin ziraat mühendisliği bölümünden mezun olduğunu ancak iş bulamadığı için pazarcılık yaptığını belirten bir vatandaş, Sümer'e şunları söyledi: “Adalet istiyoruz, iş istiyoruz. Hiçbir şeyden memnun değiliz. Artık gelin bizleri şunların elinden kurtarın. Biz önce adalet istiyoruz. Ekonomi ikinci plan. Adalet gelirse hepsinin arkası gelir. Ülkede adalet yok.”

“Çiftçinin halini burada görüyoruz”

Pazar ziyaretinin ardından açıklama yapan Tanburoğlu, bir pazarcıyla aralarında geçen konuşmayı aktararak şunları söyledi: “Lahana almaya gittiğimizde lahanayı satan ablamız bize dedi ki sen bundan sarma yapamazsın. Türkiye geriye doğru sarıyor zaten. Daha ne yapabilirsiniz dedi. Bu Türkiye'nin özetidir. Diğer birisi ise çiftçinin halinin perişan olduğunu burada görüyoruz. Ama bunun dışında vatandaşımız da perişan.”

Sümer'den "Vatandaşa kulak verin" çağrısı

Sümer de Tarım ve Orman Bakanı ile iktidar yetkililerini vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeye çağırdı. Sümer, “Biz siyaset için burada değiliz. Sadece vatandaşın ve halkın nabzını yetkililerin duymasını istiyoruz” dedi. Fon soruşturmasına da değinen Sümer, soruşturma kapsamındaki tahliyeleri eleştirerek yetkililerin vatandaşların yaşadığı sıkıntılara kulak vermesini istedi. (ANKA)