Ankara merkezli 7 ilde silah tüccarlarına operasyon

Uyuşturucu ve organize suç örgütlerine silah temin eden 3 farklı gruba yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen baskınlarda 47 şüpheli yakalandı.

AA

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