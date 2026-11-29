İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, fon soruşturmasına ilişkin toplantıyı eleştirerek iktidarın “teflon tava gibi hiçbir sorumluluk almadan” süreci yönettiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Fon Bilgilendirme Toplantısı”na ilişkin gündemi değerlendirdi.

Çömez, fon soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına ilişkin “Bıkmadınız teflon tava gibi hiçbir sorumluluk almadan üzerinize hiçbir şey yapıştırmadan süreci yönetmeye ve idare etmeye. Bu kadar büyük kepazelik, büyük hırsızlık, büyük soygun var Maliye Bakanı diyor ki ‘ekonomik tablonun sebebi bakarsanız dünya piyasalarıdır’. Buradan ilan ediyorum, bu ülkenin yaşadığı bütün ekonomik sorunların temel sebebi sizin beceriksizliğiniz, aymazlığınız, çapsızlığınız ve baktığınız her yerde rant ve talan gören anlayışınızdır” dedi.

“Örgütün kim olduğunu bilmek istiyoruz”

Çömez, yurt dışına kaçırılan para miktarına ilişkin açıklamalarda da çelişki bulunduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın 12 milyar lira, Adalet Bakanı Gürlek’in ise 13 milyar lira açıkladığını belirten Çömez, aradaki farkın izah edilmesi gerektiğini söyledi. Çömez, daha önce “hiyerarşik, sistemli ve iş birliği içerisinde çalışan bir örgüt” bulunduğunun ifade edildiğini hatırlatarak, örgütün yöneticilerinin, faaliyet alanlarının ve kamu kurumlarındaki bağlantılarının açıklanmasını istedi. “Bu ülkenin Adalet Bakanı ‘Bir örgüt var’ diyorsa bu örgütü bize devletin bütün birimleri araştırıp tek tek önümüze koyması lazım” dedi.

TBMM-Anka