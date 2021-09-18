Avrupa Konseyi’nden son uyarı

Avrupa Konseyi, iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı uyarınca tahliye edilmemesi halinde, Kasım ayında Türkiye’ye yönelik ihlâl prosedürünü başlatacağını açıkladı.

VOA Türkçe’nin haberine göre, İstanbul’da 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı protestolarını organize etmekle suçlanan Kavala ve diğer sekiz kişi geçen yıl Şubat ayında tüm suçlamalardan beraat etmiş ancak temyiz mahkemesi Ocak ayında bu kararı bozmuştu. Hüküm giymeden yaklaşık dört yıldır tutuklu bulunan Kavala, ayrıca Temmuz 2016’daki darbe girişiminde de rol oynamakla suçlanıyor. Bu suçlamalar Şubat ayında Gezi Parkı eylemleri hakkındaki dosya ile birleştirildi.

AİHM, Kavala’nın tutuklu yargılanmasının kendisini susturmak için alınmış bir karar olduğuna 2019 yılı Aralık ayında hükmetmiş ve serbest bırakılmasına karar vermişti. Ancak Türkiye, AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin defalarca çağrıda bulunmasına rağmen bu kararı uygulamadı. Reuters’ın haberine göre; bu haftaki toplantının ardından komite, Kasım ayı sonundaki toplantıdan önce Kavala’nın serbest bırakılmaması halinde, Türkiye’ye yönelik ihlal prosedürünü başlatacağını resmen bildirmeyi oylayacağını açıkladı.