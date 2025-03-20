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20 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor - Demokrasimiz, ekonomimiz ve dış itibarımız zarar görecek

20 Mart 2025, Perşembe 01:52
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASININ İPTALİ VE GÖZALTINA ALINMASI İÇERİDE KAOSA, DIŞARIDA İTİBAR KAYBINA YOL AÇACAK.

İBB'ye "terör ve örgütlü suçlar" soruşturması: Gözaltına alınan şüpheli sayısı 84'e yükseldi - İmamoğlu da gözaltına alındı

Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

MİLLETİN KAYBETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Demokratik kaybımızı anlatmak yetersiz, sabahtan beri sadece ekonomik olarak kaybımıza bakın millet olarak. Siz kazanın diye bu milletin kaybetmesine izin vermeyeceğiz!” dedi.

MİLLET İRADESİNE MÜDAHALE KARŞILIKSIZ KALMAZ

ABB Başkanı Mansur Yavaş,  "En büyük zararı demokrasimiz görecektir” dedi. “Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır” diyen Yavaş, “Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir."

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Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor

İBB’ye yapılan operasyon ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına “Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor” tepkisi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye’sine yapılan operasyon ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması büyük tepki çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımında, “Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor” dedi.  “Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır” diyen Yavaş, “Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir” paylaşımında bulundu.

 

İmamoğlu: Kendimi milletime emanet ediyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evine düzenlenen polis baskını ve gözaltına ilişkin video paylaştı. İmamoğlu videoda, “Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim” dedi.

Önce diploma iptali geldi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgelerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ivedilikle gönderileceği bildirildi. İstanbul - aa

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Kaybımız büyük

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, üzerine olur da İstanbul’da bu hukuksuz tasarrufa vatandaş karşı gelir, ses yükseltir diye toplu taşıma araçlarının seferlerinin durdurulması, sosyal medyada bant daraltılması, Erdoğan ve sultasındakilerin gözlerini ne kadar kararttıklarını gösteriyor” dedi.

Uysal sosyal medya hesabından “Geçmişte söylemiştik; bu beyler gideceklerini, düşeceklerini anladıklarında arkalarından koca bir ülkeyi sürüklemeyi, Milleti de muhtemel tercihlerinden dolayı cezalandırmayı seçecekler diye. Öfkeleri Millete! Öfkeleri bunca yolsuzluk, hukuksuzluk sonrası, bu beyler daha fazla yesin, zenginleşsin diye Milletin sefalete mahkum edilmesi sonrası ‘artık’ milletin kendilerine kanmayacak olması, kendilerine artık ‘eve’ demeyeceklerini anlamaları yüzünden. Demokratik kaybımızı anlatmak yetersiz, sabahtan beri sadece ekonomik olarak kaybımıza bakın Millet olarak.  Siz kazanın diye bu Milletin kaybetmesine izin vermeyeceğiz!” paylaşımında bulundu.

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Üniversitenin yetkisi yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini değerlendirdi.

Pehlivan, “Üniversite yönetim kurulu bu kararı alamaz. İdare hukukunun açık hükümleri bellidir. Yetkide ve usulde paralellik ilkesi vardır. Bu diplomayı, bu yatay geçişi fakülte yönetim kurulu yapmıştır ancak bu konuda kararı fakülte yönetim kurulu alır. Bu aşamada bundan başka söyleyecek bir şey yok ki. Kanun açık, yönetmelik açık. Ortada aleni bir hukuksuzluk var. Yok hükmündedir. Yani diploma iptal edildi haberi yanlıştır. Üniversite Yönetim Kurulu, yetkisi görevi olmaksızın bir metin yazmış yayınlamış” dedi.

Ankara - Anka

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İsmail saymaz da gözaltında

Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Gazeteci İsmail Saymaz Gözaltına alındı. 

Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi.

Medyascope’ta yer alan habere göre, Saymaz, “Türkiye Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan gözaltına alındı. Saymaz’ın evinde arama yapıldı. İsmail Saymaz, yurtdışına çıkmak istediği sırada hakkında yurtdışı yasağı kararı verildiğini öğrenmişti ve pasaportuna el konulmuştu.

Haber Merkezi

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İnternet erişimi kısıtlandı

İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile birlikte internet erişimi kısıtlandı. Sosyal medya kullanıcıları, platformlara uzun süre giriş yapamadı. Yaygın kullanılan sosyal medya ve WhatsApp gibi kapalı haberleşme programları kısıtlanmadan etkilendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

İstanbul - Anka

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Siyasî tansiyon dövizi fırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişiye verilen gözaltı kararının ardından piyasalar altüst oldu.

Güne 36,69 seviyesinden başlayan dolar 40,95 seviyesini gördü. Güne 40,16’dan başlayan Euro ise 44,60 seviyesinden işlem gördü. Gram altın da 3.965 TL’ye yükselerek rekor kırdı.

Haber Merkezi

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Valilikten 4 günlük eylem ve gösteri yasağı

İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada,”Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır” denildi. İstanbul - aa

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