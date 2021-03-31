Bunu konuşmayalım da neyi konuşalım?

Sağlık Bakanı Koca’nın AKP kurultaylarındaki kalabalıklar için, “Bunu gündemde tutmanın bir faydası yok” sözlerini TTB Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Kayıhan Pala, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Prof Pala, “Bunu konuşmayalım peki neyi konuşalım. Bakan bey bizimle hiçbir iletişim kurmuyor. Hastalığın bulaşması için dâvetiye çıkarılmasını konuşmayacak mıyız” diyerek bu sözlere tepki gösterdi. Pala, “Sayın bakanın dediğinde çok büyük bir doğruluk payı var. Bu hastalığın nasıl bulaştığını biliyoruz. Kapalı ortamlarda, kalabalık ortamlarda, fiziksel mesafenin korunmadığı koşullarda hastalık bulaşıyor. 15-20 bin kişilerle kongre yaparsanız sayın bakanın vurguladığı bütün bu olumsuz koşulları yaşatmış oluyorsunuz ve bu da bulaş için dâvetiye çıkarmaktır” dedi.

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