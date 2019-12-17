Davutoğlu ve Babacan cehpesi Bahçeli'ye cevap verdi

Devlet Bahçeli'nin yeni partilerle ilişkin "Komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" açıklamasına Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu cephesinden tepki geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklama ile "Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" demesine Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cephesinden tepki geldi.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, Ali Babacan'ın öncülük ettiği yeni oluşumda yer alan bir isim, Bahçeli'nin yeni parti hareketleri ile ilgili değerlendirmesini eleştirerek, "Sayın Bahçeli'nin önce kendi partisine siyaset yapmasını tavsiye ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan MHP'nin tabela indirip AK Parti'ye iltihak etmesi yerinde olacaktır" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan eski bir AKP'li ise, "Kurulan partilerle ilgili kararı, millet verir. Bahçeli yeni partilerle ilgili söylediklerini ispat etmelidir. Biz Gelecek Partisi olarak bu toprağa bağlıyız, bu milletin hizmetkarıyız" dedi.