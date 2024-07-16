En düşük emekli aylığının 12500 liraya yükseltilmesi teklifi TBMM'de

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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