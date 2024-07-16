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16 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

En düşük emekli aylığının 12500 liraya yükseltilmesi teklifi TBMM'de

16 Temmuz 2024, Salı 13:07
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Emekliler fazlasını değil, haklarını istiyor

 

AA

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