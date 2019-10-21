Gözler Soçi’deki kritik zirveye çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Gözler Soçi’de

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de bir araya gelecek ve muhatabıyla heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Temaslarda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.