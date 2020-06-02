İsrail’le anlaşmayı fesh edin, siz de hayırla yad edilin

Mavi Marmara dâvâsı Avukatı Gülden Sönmez, sosyal medya hesabından Mavi Marmara saldırısının 10.yılında şehitleri anan AKP’li milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’a tepki gösterdi.

Mavi Marmara Şehitlerinin kanı yerde kaldı

Kavakçının sosyal medya hesabından “Şehitlerimizi rahmetle, Fatihalarla yad ediyoruz” paylaşımına, Sönmez “O zaman, onların ailesine ve anısına bir iyilik yapın; TBMM’de cengaverce savunduğunuz, şehitlerin katillerini affettiğiniz Türkiye İsrail anlaşmasının feshedilmesinin öncüsü olun ve Siz de hayırla yad edilin” dedi. Kavakçı’nın tweetlerine “2016 yılında Mavi Marmara dâvâsının düşmesi için kürsüye çıkıp konuşma yapan, İsrail ile Türkiye arasında anlaşma olması gerektiğini savunan Ravza Kavakçı şimdi de Mavi Marmara için tweet atıyor” tepkisi de geldi. Bakan Yardımcısı Çam’ın Mavi Marmara’yı bir “operasyon” olarak tanımlamasına ve Gazzelileri suçlamasına da tepki gösteren Sönmez “Gelin Cumhurbaşkanı ve TBMM olarak şu anlaşma utancını Türkiye üzerinden kaldırın! Hepimiz eskisi gibi bu ülke halkının % 95 i ile beraber Filistin için mücadeleye ve desteğe devam edelim. Yoksa anlaşmanın verdiği ağır psikoloji ile daha çok yanılacaksınız” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya