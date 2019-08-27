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27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

İstanbul Valiliği 16 bin 423 kaçak göçmeni bulunduğu ile geri gönderdi

27 Ağustos 2019, Salı 13:31
İstanbul Valiliğinden, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da düzensiz göçle mücadele, kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri ve iş yeri tabela denetimlerinin devam ettiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, Valiliğin koordinasyonunda 12 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında konuya ilişkin yapılan çalışmalar şu şekilde sıralandı:

"Düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleri devam etmektedir."

Açıklamada, belediyeler, muhtarlar ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere taşınmaları için 20 Ağustos tarihine kadar verilen sürenin 30 Ekim'e kadar uzatıldığı vurgulandı. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başka illere kayıtlı Suriyelilerden 2018-2019 eğitim öğretim döneminde İstanbul'da öğrenim gören temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ve aileleri, aile bütünlüğünün temini ve insani gerekçeler dahilinde, ilimize kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı olan fertleri, annesi ya da babasını kaybetmiş, yakınlarının himayesindeki (öksüz-yetim) çocuklar, İstanbul'da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden, başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletmelerin sahipleri ile çekirdek aileleri, üniversite eğitimine devam eden öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır."

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerin, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için rehberlik faaliyetlerine devam ettiği aktarılan açıklamada, bu dönemde 24 bin 344 iş yeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verildiği belirtildi. 

İş yeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 12 bin 224 iş yerine rehberlik hizmeti verildiğine işaret edilen açıklamada, "Mevzuata uygun olmayan 437 iş yeri tabelası uygun hale getirilmiştir. Bin 681 iş yeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. 

AA

Etiketler: İstanbul, Suriyeli, göçmen
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